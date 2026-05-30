Сегодня 02 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Новости сети YouTube представил ИИ-регулировку скорос...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

YouTube представил ИИ-регулировку скорости воспроизведения для нудных подкастов и другие функции

Платформа YouTube представила новые функции для подкастов по Premium-подписке. Обновление включает инструмент рекомендаций на базе искусственного интеллекта, автоматическую регулировку скорости воспроизведения (Auto speed) и режим прослушивания «на ходу» (on-the-go) для тех, кто в пути.

Источник изображения: BoliviaInteligente/Unsplash

Источник изображения: BoliviaInteligente/Unsplash

ИИ-инструмент будет предлагать подкасты на основе жанров, текущего настроения пользователя или уже ранее понравившихся шоу, сообщает TechCrunch. Функция интеллектуальной корректировки скорости Auto speed изменит темп воспроизведения в моментах с медленной речью спикера или высокой информационной плотностью для более комфортного восприятия. Режим «на ходу» поможет в управлении воспроизведением контента во время бега, поездок или многозадачности — быстрая перемотка вперёд или назад и переход к следующему эпизоду доступны в одно касание.

Auto speed и режим «на ходу» уже работают для премиум-пользователей на Android, а на iOS эти функции появятся в ближайшие месяцы. При этом базовая настройка скорости воспроизведения существовала и ранее, как отмечает TechCrunch, но новая функция учитывает изменения темпа речи в рамках одного эпизода, делая прослушивание более удобным.

В апреле 2026 года пользователи Premium посмотрели более 800 миллионов часов подкастов, а ежемесячная аудитория YouTube Podcasts превысила миллиард человек. Компания рассчитывает удержать и приумножить эти показатели за счёт персонализированного поиска контента и улучшенного пользовательского опыта благодаря новым функциям.

Обновление одновременно усиливает позиции платформы в конкуренции за аудиторию подкастов, особенно на фоне растущих инвестиций в гибридный формат видеоподкастов со стороны Netflix и устойчивого присутствия в сегменте таких сервисов, как Spotify и Apple Podcasts.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
YouTube начал ограничивать доступ к видео и трансляциям для пользователей с VPN
YouTube научился собирать персональную ленту видео по описанию
YouTube научился автоматически помечать видео, созданные с помощью ИИ
«Яндекс Карты» научились предлагать разные пешие маршруты
Инженера Google арестовали после того, как он заработал $1,2 млн на ставках в Polymarket
Meta✴ запустила платные подписки Instagram✴ Plus, Facebook✴ Plus и WhatsApp Plus за $3–4 в месяц
Теги: youtube, подкасты
youtube, подкасты
← В прошлое В будущее →

Входит в перечень общественных объединений и религиозных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
«StarCraft 3»: Blizzard поразила фанатов первым за шесть лет обновлением для StarCraft 2
Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается
Nvidia представила технологию DLSS 4.5 Ray Reconstruction — её получат все видеокарты GeForce RTX
Роскомнадзор заявил, что не блокировал Python в России
Вышел первый трейлер «Сатурн. Наследие» — научно-фантастической RPG от бывших разработчиков Baldur’s Gate 3
Ограничения VPN-трафика затруднили разработку программного обеспечения 26 мин.
Apple научит iPhone разделять совместный счёт в ресторане по фотографии чека 41 мин.
Критические уязвимости обнаружены в 84 % российских мобильных приложений 2 ч.
«Русы против ящеров 2» выйдет на «ящерских консолях» и получит бесплатное дополнение «Русы в Америке» 10 ч.
Тактический шутер Dioxide с элементами Dark Souls отправит в корпоративную антиутопию — трейлер новой игры от авторов Forgive Me Father 10 ч.
«Готовьтесь к следующей битве!»: режиссёр Tekken 7 и Tekken 8 покинул Bandai Namco после 20 лет работы 13 ч.
Процессоры RTX Spark будут нативно поддерживать античитерское и антипиратское ПО для игр 15 ч.
Календарь релизов 1–7 июня: Gothic 1 Remake, Fatekeeper, Underchoice и The 7th Guest Remake 15 ч.
После 10 лет разработки следующее крупное обновление станет для Factorio последним 15 ч.
Слухи: Wizards of the Coast запустила в разработку ремейк легендарной Baldur's Gate 2 16 ч.
Intel предупредила, что путь ПК-чипов Nvidia RTX Spark к успеху не будет гладким 2 ч.
MSI представила портативный игровой компьютер Claw 8 EX AI+ с процессором Intel Arc G3 3 ч.
Anthropic передала американским регуляторам проспект эмиссии, позволяющий начать подготовку к IPO 4 ч.
ИИ-ускоритель Intel Crescent Island получит до 480 Гбайт LPDDR5X 8 ч.
MSI анонсировала тонкий 16-дюймовый ноутбук «2-в-1» Prestige N16 Flip AI+ на чипе Nvidia RTX Spark 9 ч.
Некоторые смартфоны Xiaomi научились обмениваться файлами с iPhone через AirDrop 9 ч.
Новая статья: Обзор и тестирование корпуса MSI MAG PANO 130R PZ: обжигающая красота 9 ч.
Nvidia представила настольный суперкомпьютер DGX Station на Windows — суперчип GB300 и 748 Гбайт памяти 10 ч.
Intel выпустит 192-ядерные процессоры Xeon Diamond Rapids на техпроцессе 18A-P в 2027 году 11 ч.
Microsoft представит улучшения Windows, суперприложение Copilot и новый рассуждающий ИИ на конференции Build 3 июня 11 ч.