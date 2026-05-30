YouTube представил ИИ-регулировку скорости воспроизведения для нудных подкастов и другие функции

Платформа YouTube представила новые функции для подкастов по Premium-подписке. Обновление включает инструмент рекомендаций на базе искусственного интеллекта, автоматическую регулировку скорости воспроизведения (Auto speed) и режим прослушивания «на ходу» (on-the-go) для тех, кто в пути.

ИИ-инструмент будет предлагать подкасты на основе жанров, текущего настроения пользователя или уже ранее понравившихся шоу, сообщает TechCrunch. Функция интеллектуальной корректировки скорости Auto speed изменит темп воспроизведения в моментах с медленной речью спикера или высокой информационной плотностью для более комфортного восприятия. Режим «на ходу» поможет в управлении воспроизведением контента во время бега, поездок или многозадачности — быстрая перемотка вперёд или назад и переход к следующему эпизоду доступны в одно касание.

Auto speed и режим «на ходу» уже работают для премиум-пользователей на Android, а на iOS эти функции появятся в ближайшие месяцы. При этом базовая настройка скорости воспроизведения существовала и ранее, как отмечает TechCrunch, но новая функция учитывает изменения темпа речи в рамках одного эпизода, делая прослушивание более удобным.

В апреле 2026 года пользователи Premium посмотрели более 800 миллионов часов подкастов, а ежемесячная аудитория YouTube Podcasts превысила миллиард человек. Компания рассчитывает удержать и приумножить эти показатели за счёт персонализированного поиска контента и улучшенного пользовательского опыта благодаря новым функциям.

Обновление одновременно усиливает позиции платформы в конкуренции за аудиторию подкастов, особенно на фоне растущих инвестиций в гибридный формат видеоподкастов со стороны Netflix и устойчивого присутствия в сегменте таких сервисов, как Spotify и Apple Podcasts.