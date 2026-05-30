ООН объяснила: запрещать соцсети для детей контрпродуктивно, нужно менять сами платформы

Управление ООН по правам человека опубликовало рекомендации, направленные на защиту детей в интернете. В ведомстве подчеркнули необходимость в регулировании цифровой среды и указали на необходимость сделать её более прозрачной; государствам и технологическим компаниям следует принять более решительные меры, чтобы обеспечить безопасность детей на онлайн-платформах.

Интернет помогает получать знания, помогает в общении и творчестве, но создаёт угрозы для их безопасности, конфиденциальности и психологического благополучия — причём это результат осознанных действий владельцев платформ, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк (Volker Türk). Дизайнерские решения сервисов направлены на формирование зависимости: они содержат бесконечные ленты прокрутки, автозапуск видео и выводят навязчивые уведомления.

Запрещать соцсети — это не решение проблемы, потому что онлайн-платформы должны быть безопасными на уровне проектирования. Сейчас запреты соцсетей для детей ввели Австралия, Индонезия и Малайзия; об этой мере задумываются в десятках других стран. Но эти запреты легко обходятся, в результате чего создаётся угроза, что дети переместятся на ещё более опасные теневые площадки.

Возрастные ограничения должны иметь точечный характер и противостоять конкретным угрозам. Для решения назревших проблем, в ООН предлагают усовершенствовать средства подтверждения возраста, проводить оценку влияния платформ на права детей, а также привлекать самих подростков к обсуждению законов. Необходимо выработать меры по защите личных данных детей и учитывать их права и потребности. Технологические гиганты должны действовать прозрачнее, их действия — подвергаться усиленному контролю, наконец, необходимы механизмы правовой защиты детей.