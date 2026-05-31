Finalmouse выпустила сверхлёгкую и быструю игровую мышь Starlight X в корпусе из углеродного волокна за $179

Компания Finalmouse выпустила свою новейшую флагманскую игровую мышь Finalmouse Starlight X. Корпус новинки собран из углеродного волокна, благодаря чему вес «грызуна» составляет всего 38 граммов.

Источник изображений: Finalmouse

Как отмечает портал TechPowerUp, Starlight X — первая полностью новая игровая мышь Finalmouse с совершенно новой формой за последние 11 лет. Мышь разработана специально для шутеров от первого лица и предназначена для правшей. По словам компании, симметричная форма с более выраженным выступом в задней части обеспечивает лучший хват.

Главная особенность Starlight X — это сенсоры TMR Dual-State, которые поддерживают аналоговые функции, такие как быстрое срабатывание, регулируемая точка срабатывания и заявленное снижение задержки до 35 мс по сравнению с аналогичными игровыми мышами. В системе TMR Dual-State сенсор TMR сочетается с механизмом механической обратной связи при нажатии. По словам Finalmouse, новый механизм переключения увеличивает вес мыши всего на 0,24 г, в то время как аналоговая система обратной связи HITS от Logitech в новой модели G Pro X2 Superstrike усложняет конструкцию и является причиной того, что Superstrike весит 61 г. Недостатком этой гибридной технологии TMR Dual-State является, что тактильная обратная связь не регулируется.

В составе Starlight X используется специальный сенсор Finalmouse F1, разработанный в сотрудничестве с PixArt, и микроконтроллер Nordic nRF54LM20. Производитель намеренно не приводит общие технические характеристики мышки, а указывает только сквозную задержку в 223 мкс (0,223 мс). Скорее всего, в основе датчика лежит новый сенсор PAW 3955, который ранее был представлен в серии мышей Akko Dash, отмечает TechPowerUp.

Finalmouse также не уточняет частоту опроса Starlight X, заявляя лишь, что «у этой мышки она выходит за рамки традиционных частот опроса» благодаря технологии PerfectPolling, которая сочетает оптимизацию субтиков, эффективное и надёжное планирование радиочастот и высокоскоростные USB-прерывания. Стоит отметить, что максимальная частота USB обычно не превышает 8 кГц, а упомянутая ранее цифра в 232 мкс соответствует 8 кГц, что обеспечивает теоретическую задержку в 125 мкс.

Размеры Starlight X составляют 124,8 × 58,9 × 39,5 мм. В верхней части мышки присутствуют четыре выреза для снижения веса без ущерба для комфорта и удобства хвата. Мышка Finalmouse Starlight X доступна только в одной расцветке — SLX Nightfall (чёрная). Её можно будет предзаказать в интернет-магазине Finalmouse по цене $179 c 30 мая.

Теги: finalmouse, игровая мышь
