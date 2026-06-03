Обзор ИБП Ippon Na+ Frosty 850 с натрий-ионным аккумулятором

Большинство источников бесперебойного питания комплектуются свинцово-кислотными аккумуляторными батареями, главным преимуществом которых является их низкая стоимость и широкая доступность. Однако свинцово-кислотные АКБ известны своей щепетильностью к температурному режиму и недолговечностью, что приводит к необходимости частой замены. Лучшие эксплуатационные характеристики сулит более современная химия аккумуляторных батарей — например, натрий-ионная. Именно такими батареями оснащаются компактные отдельно стоящие ИБП серии Na+ Frosty от Ippon.

Линейка Na+ Frosty включает пять позиций полной мощностью от 650 до 2 000 В⋅А, из которых мы рассмотрим устройство на 850 В⋅А. По своими паспортным характеристикам герой обзора представляет собой обыкновенный ИБП для дома и офиса с линейно-интерактивной топологией и трехступенчатым AVR, который рассчитан на входное напряжение от 170 до 268 В. Активная мощность этой модели составляет 480 Вт, а значит она предназначена в первую очередь для защиты офисных компьютеров, мини-ПК и сетевого оборудования. Однако титульной особенностью серии Na+ Frosty являются натрий-ионные аккумуляторные батареи, которые имеют целый ряд достоинств. Так, они обладают повышенной плотностью энергии и способны работать в диапазоне температуры от -40°C до +80°C, а скорость заряда по сравнению со свинцово-кислотными аналогами увеличилась в 4 раза. Но главное, что, по данным Ippon, новые АКБ способны выдержать 3 тыс. циклов полного разряда против 300–500 циклов разряда на 50 % у свинцово-кислотных аккумуляторов.

Производитель IPPON Модель Na+ Frosty 850 Топология Линейно-интерактивная Выход Полная мощность, В·А 850 Активная мощность, Вт 480 Напряжение, В 220/230/240 Стабильность напряжения ±10 % Частота, Гц 50/60 Стабильность частоты ±0,1 Гц Форма напряжения Аппроксимированная синусоида Разъемы с питанием от АКБ 3 × Schuko КПД, % > 95 Вход Число фаз 1 Напряжение, В 170–268 Частота, Гц 50–60 Разъем питания Несъемный кабель Батареи Тип Натрий-ионные Установленные 12 В/6,4 А·ч × 1 Время автономной работы при 50%-й нагрузке, мин. 4,5 Время автономной работы при 100%-й нагрузке, мин. 0,13 Время заряда, ч 2 Защита и фильтрация От короткого замыкания Да От перегрузки в линейном режиме Да От перегрузки в режиме работы от АКБ Да От глубокого разряда АКБ Н/И Защита ЛВС Да От импульсного перенапряжения, Дж 303 Средства связи и управления Коммуникационные интерфейсы USB Type-B Физические характеристики и свойства Габаритные размеры, мм 320 × 90 × 150 Масса нетто, кг 4,2 Охлаждение Пассивное Уровень шума, дБ Н/И Степень защиты оболочки IP20 Розничная цена, руб. От 8 034 (market.yandex.ru)

В период работы над обзором Ippon Na+ Frosty 850 продавался по цене чуть больше 8 тыс. руб. Производитель дает на ИБП трехлетнюю гарантию.

⇡#Внешний вид, комплект поставки

Ippon Na+ Frosty 850 — компактное устройство с габаритами 320 × 90 × 150 мм и массой 4,2 кг. ИБП собран в металлическом корпусе с минимальным набором индикаторов на передней панели: состояние внешнего питания, заряд АКБ и неисправность. Дисплей отсутствует, как и любые органы управления, помимо кнопочного выключателя. С обратной стороны находятся три евророзетки с питанием от АКБ, пара защитных разъемов RJ-45 и разъем USB Type-B для программного управления ИБП. Несъемный кабель питания защищен плавким предохранителем.

В комплект поставки Ippon Na+ Frosty 850, помимо бумажной документации, входит и USB-кабель.

Внутри Ippon Na+ Frosty 850 бросается в глаза единственный натрий-ионный аккумулятор емкостью 6,4 А⋅ч с выходным напряжением 12 В. Единственным (и практически незаметным) источником шума во всей конструкции является трансформатор AVR, т. к. устройство не нуждается в активном охлаждении.

При подключении Ippon Na+ Frosty 850 к компьютеру USB-кабелем операционная система не опознает устройство как батарею, поэтому для мониторинга рабочих параметров ИБП не обойтись без дополнительного ПО. В данном случае используется программа ViewPower, совместимая с ОС Windows и Linux. Она позволяет наблюдать за такими характеристиками, как напряжение на входе и выходе ИБП, выходная частота, мощность нагрузки, а также напряжение и уровень заряда АКБ. А вот возможности управления сводятся к запуску теста батарей и отключению звуковой сигнализации.

Ступенчатый AVR срабатывает на понижение при входном напряжении 245 В, а на выходе появляются 203 В. Повышающий коэффициент применяется при напряжении 199, которое превращается в 230 В на выходе. Когда входное напряжение падает до 170 В, происходит переход на питание от батарей.

При работе от АКБ Ippon Na+ Frosty 850 выдает сигнал прямоугольной формы. Понятие синусоиды в любом виде к нему неприменимо.

При мощности потребителей около 400 Вт переключение в автономный режим происходит за 10,4 мс — это более чем приемлемый результат для компьютерных блоков питания. Под такой же нагрузкой заряд аккумулятора иссяк за 40 с — достаточно для того, чтобы переждать короткое отключение «света» или штатно завершить работу ПК.

Ippon Na+ Frosty — источники бесперебойного питания самой распространенной, линейно-интерактивной, топологии для дома и офиса, но с особенностью в виде натрий-ионных аккумуляторов, которые и заряжаются быстрее, и прослужат дольше обычных свинцово-кислотных батарей. Модель с полной мощностью 850 В⋅А, которую мы рассмотрели в обзоре, предназначена для защиты рабочих компьютеров с умеренным энергопотреблением и сетевого оборудования, а не прожорливых игровых ПК, в силу малой активной мощности — 480 Вт.

Na+ Frosty 850 успешно прошел проверку своих главных функций — стабилизации напряжения и плавного перехода в автономный режим. Единственным недостатком этого ИБП можно назвать только то, что он не определяется как батарея при подключении по USB.