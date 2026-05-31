Asus готовит «первый в мире OLED-монитор для киберспорта» — 24,5 дюйма и частота обновления 540 Гц

В преддверии выставки Computex 2026 компания Asus показала новый OLED-монитор линейки ROG Strix для геймеров. Вендор называет ROG Strix OLED XG259QWPG Ace «первым в мире OLED-монитором для киберспорта».

Поскольку речь идёт о мониторе с диагональю 24,5-дюйма, можно сказать, что Asus нацелена на классический киберспортивный формат, а не более крупные 26,5- и 27-дюймовые OLED-мониторы для геймеров, которые уже присутствуют на рынке.

Asus не раскрыла все характеристики устройства. В описании лишь упоминается частота обновления экрана 540 Гц, чего, вероятно, будет вполне достаточно для большинства киберспортивных дисциплин. При этом поддерживаемое разрешение, тип панели, время отклика, доступные интерфейсы, стоимость и дата запуска, озвучены не были. Вероятно, больше деталей станет известно во время выставки Computex.

По всей видимости, XG259QWPG Ace представляет собой отдельный продукт, а не новый вариант анонсированного ранее ROG Swift OLED PG27AQWP-W с диагональю 26,5-дюймов и поддержкой частоты обновления 540 Гц при разрешении 720p. Sony также недавно анонсировала 27-дюймовый монитор для киберспорта с поддержкой разрешения QHD и частотой 540 Гц при 720p. Вероятно, 24,5-дюймовый OLED-монитор станет хорошей заменой ЖК-мониторам для киберспортсменов в разных дисциплинах.

Теги: asus rog strix, asus, монитор
