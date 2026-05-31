До 20 ядер и графика уровня RTX 5070: раскрыты характеристики Arm-процессоров Nvidia N1X и N1

Ожидается, что Nvidia представит Arm-процессоры семейства N1 для ноутбуков под управлением Windows в рамках предстоящей выставки Computex 2026. В преддверии этого события в интернете стараниями VideoCardz появились полные характеристики этих всех чипов семейства.

По данным источника, конфигурация флагманского процессора N1X совпадает с параметрами чипа GB10, который используется в мини-ПК DGX Spark. Чип имеет 10 ядер Cortex-X925 и 10 ядер Cortex-A725, а также встроенную графику Nvidia Blackwell с 6144 ядрами CUDA, что соответствует количеству блоков у видеокарты GeForce RTX 5070.

Урезанная версия чипа получила по девять ядер Cortex-X925 и Cortex-A725, а также встроенную графику с 5120 ядрами CUDA. Оба чипа N1X поддерживают 12 линий PCIe 5.0, 5 линий PCIe 4.0 и разработаны для диапазона энергопотребления от 45 Вт до 80 Вт. Чипы могут работать с оперативной памятью LPDDR5x объёмом от 16 до 128 Гбайт.

Чипы N1 предназначены для использования в более доступных ноутбуках и представлены в двух версиях. Старшая версия оснащена 12 процессорными ядрами (8+4), а младшая — 10 ядрами (7+3). В первом случая используется встроенная графика с 2560 ядрами CUDA, а во втором — с 2048 ядрами CUDA. Оба процессора поддерживают 8 линий PCIe 5.0 и 3 линии PCIe 4.0, от 8 до 64 Гбайт ОЗУ и отличаются более низким энергопотреблением — от 18 Вт до 45 Вт.

Nvidia ещё не подтвердила спецификации новых Arm-чипов. Так же нет уверенности, что на предстоящей Computex дебютируют все обозначенные выше процессоры — как отметили в VideoCardz, часть источников данной утечки датирована 2024 годом, что говорит о продолжительной разработке, но за два года планы Nvidia могли поменяться.