MSI представила монитор с разрешением 5K, частотой 180 Гц и подсветкой Mini LED

Компания MSI представила MPG 271KRAW18 — «первый в мире 5K Mini LED-монитор для гейминга с глянцевым покрытием и поддержкой двух режимов». Новинка оснащена 27-дюймовой панелью и обеспечивает не только высокое разрешение, но и высокую частоту обновления.

Модель MPG 271KRAW18 поддерживает работу в двух режимах: с разрешением 5K и частотой обновления экрана 180 Гц или с разрешением 1440p (2K) и частотой 330 Гц. Таким образом, геймерам больше не нужно выбирать между высоким разрешением и частотой обновления, поскольку новый монитор MSI обеспечивает и то, и другое. При этом время отклика составляет 0,5 мс (GtG).

В MPG 271KRAW18 используется панель Mini LED с технологией подсветки Quantum Dot и глянцевым покрытием. Имеется сертификация VESA DisplayHDR 1400 и поддержка технологии Nvidia G-Sync. В конструкции предусмотрен интерфейс DisplayPort 2.1 UHBR20 (80 Гбит/с), а в комплект поставки входит сертифицированный кабель.

Поддержка двух режимов работы даст геймерам возможность выбора между сверхчётким режимом 5K при 180 Гц и высокоскоростным режимом 1440p при 330 Гц. В дополнение к этому заявлен охват цветового пространства DCI-P3 на уровне 98 %, что делает монитор подходящим для создателей медиаконтента.

MSI не раскрыла дату начала продаж и розничную стоимость MPG 271KRAW18. Возможно, эта информация будет озвучена на грядущей выставке Computex 2026.