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Gigabyte представила платы X870E Aorus Infinity Next с пористыми радиаторами и X870 Aorus Infinity для разгона памяти

Компания Gigabyte в рамках выставки Computex 2026 представила материнские платы X870E Aorus Infinity Next и X870 Aorus Infinity для создания мощных настольных компьютером на платформе AMD AM5. Новинки приурочены к 40-летию компании Gigabyte и ориентированы на использование с новейшими процессорами AMD Ryzen, включая Ryzen 9 9950X3D2.

Ключевой особенностью обеих моделей стала фирменная технология X3D Turbo Mode 2.0. По словам производителя, она использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа нагрузки и автоматической оптимизации параметров работы процессора для повышения скорости и производительности в играх и ресурсоёмких приложениях.

Флагманская материнская плата X870E Aorus Infinity Next получила ряд необычных инженерных решений, ориентированных на улучшение охлаждения и стабильности работы системы. Для накопителей M.2 предусмотрен изготовленный методом 3D-печати металлический радиатор с ячеистой «пористой» структурой AI Gyroid, который, как утверждает Gigabyte, обеспечивает на 44 % большую площадь теплообмена. Конструкция также включает напечатанную на 3D-принтере испарительную камеру и металлическую заднюю пластину специальной структуры.

Подсистема питания X870E Aorus Infinity Next выполнена по 64-фазной схеме и использует силовые элементы Quad OptiMOS. Производитель заявляет для подсистемы питания суммарную силу тока до 5120 А, что должно обеспечить стабильную работу процессоров высокого класса при длительных нагрузках, в том числе в разгоне.

Модель X870 Aorus Infinity ориентирована на достижение максимальной производительности подсистемы памяти. Плата поддерживает память DDR5 со скоростью до 11 400 МТ/с и задержками CL24. По данным Gigabyte, это позволяет повысить отзывчивость системы до 20 % по сравнению со стандартными конфигурациями памяти.

Кроме того, X870 Aorus Infinity использует нестандартную компоновку с повёрнутым процессорным разъёмом AM5 и двумя слотами памяти DDR5, что характерно для моделей, ориентированных на достижение максимально высоких частот оперативной памяти.

Новые материнские платы стали частью серии Infinity, представленной Gigabyte на Computex 2026 в рамках концепции Enter Infinity. Производитель позиционирует её как линейку решений для игровых систем и локальных ИИ-вычислений, сочетающих высокую производительность, расширенные возможности охлаждения и автоматические средства оптимизации работы оборудования.

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Теги: gigabyte, computex 2026, материнская плата, am5, amd x870e
gigabyte, computex 2026, материнская плата, am5, amd x870e
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