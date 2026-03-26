AMD представила процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition с двойным 3D V-Cache — в продаже с 22 апреля

Компания AMD официально представила процессор Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition. Он поступит в продажу 22 апреля, а стоимость новинки компания не сообщила. Чип анонсировал глава графического подразделения AMD Джек Хюинь (Jack Huynh). Это первый настольный процессор Ryzen с двумя микросхемами кеш-памяти 3D V-Cache.

Чип построен на архитектуре Zen 5 и предлагает 16 ядер с поддержкой 32 виртуальных потоков. AMD подчёркивает, что общий объём кеш-памяти процессора составляет 208 Мбайт, что больше, чем у любого другого настольного Ryzen.

Компания также сообщила, что Boost-частота Ryzen 9 9950X3D2 составляет 5,6 ГГц, что на 100 МГц ниже, чем у модели Ryzen 9 9950X3D с одним кристаллом кеш-памяти 3D V-Cache. Заявленный показатель энергопотребления Ryzen 9 9950X3D2 составляет 200 Вт. Коробочная версия процессора будет поставляться в строгой чёрно-белой упаковке.

AMD позиционирует Ryzen 9 9950X3D2 не только для игр. Внутренние тесты показывают, что в сравнении с Ryzen 9 9950X3D новый чип обеспечивает более высокую производительность в рабочих нагрузках (приложениях). Компания заявляет прибавку быстродействия до 7 % в таких бенчмарках, как V-Ray и Blender, около 5–7 % прибавки в задачах по созданию контента, а также рост производительности до 13 % в научных тестах SPEC Workstation.

В задачах компиляции также наблюдается измеримое улучшение. AMD сообщает об росте производительности до 5 % в компиляции Chromium и до 8 % в компиляции Unreal Engine. Эти результаты согласуются с увеличением ёмкости кеша, что полезно для задач, чувствительных к доступу к памяти и размеру набора данных.