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Gigabyte представила серию видеокарт Aorus GeForce RTX 50 Infinity с необычным охлаждением и скрытым питанием

Компания Gigabyte представила на выставке Computex 2026 видеокарты серии Aorus GeForce RTX 50 Infinity. В новую линейку вошли модели GeForce RTX 5090 Infinity, RTX 5080 Infinity, RTX 5070 Ti Infinity и RTX 5070 Infinity, выполненные в едином дизайне и оснащённые новой системой охлаждения WindForce Hyperburst.

Aorus GeForce RTX 5090 Infinity

Aorus GeForce RTX 5090 Infinity

Ключевой особенностью новинок стала как раз и стала футуристическая система охлаждения WindForce Hyperburst с конструкцией Double Flow Through. Она предусматривает сквозную циркуляцию воздуха через обе стороны видеокарты, что должно повысить эффективность отвода тепла при высоких нагрузках.

В системе охлаждения используются фирменные вентиляторы Hawk. По данным производителя, они обеспечивают на 53,6 % более высокое статическое давление и на 12,5 % больший воздушный поток по сравнению с предыдущими решениями. Кроме того, в центральной части видеокарты установлен дополнительный вентилятор Overdrive с независимым алгоритмом управления скоростью вращения, который активируется при повышенной тепловой нагрузке.

Aorus GeForce RTX 5080 Infinity

Aorus GeForce RTX 5080 Infinity

Ещё одной особенностью серии стала реализация концепции Stealth. В моделях RTX 5080 Infinity, RTX 5070 Ti Infinity и RTX 5070 Infinity разъём питания перенесён на тыльную сторону печатной платы. Такое решение позволяет скрыть силовой кабель за поддоном материнской платы, улучшая внешний вид системы и упрощая укладку кабелей.

Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood

Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood

Как отмечает Gigabyte, новая серия стала частью юбилейной линейки Infinity, представленной к 40-летию компании. В её состав также вошли материнские платы, корпуса и периферийные устройства, объединённые единым дизайном и ориентированные на создание высокопроизводительных игровых и ИИ-систем.

Помимо стандартных версий Infinity компания также показала модель Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood, сочетающую фирменный дизайн серии с декоративными элементами из дерева.

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Теги: gigabyte, computex 2026, видеокарты, geforce rtx 5000
gigabyte, computex 2026, видеокарты, geforce rtx 5000
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