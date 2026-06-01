Rutube продолжает расти, тогда как аудитория «VK Видео» и YouTube в России сокращается

Российские видеохостинги в 2026 году продолжают собирать аудиторию благодаря продолжающемуся замедлению YouTube, а главным бенефициаром стал Rutube. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные опроса TelecomDaily, который был проведён в конце марта 2026 года с участием 3000 интернет-пользователей.

Источник изображения: Thomas Park / unsplash.com

Наиболее популярными в России видеохостингами являются Rutube, «VK Видео» и YouTube, узнаваемость которых находится на уровне 92 %. Об использовании Rutube сообщили 79 % респондентов (годом ранее было 77 %), «VK Видео» — 66 % (годом ранее — 74 %). При этом доля пользователей YouTube за год сократилась с 72 % до 42 %. Продолжать смотреть Rutube намерены 88 % опрошенных, «VK Видео» — 57 %, а YouTube — 26 %. Опрос показал, что сервис «Дзен» знают 75 % респондентов, а «Одноклассники Видео» — 53 %. При этом смотрят «Дзен» только 34 % респондентов, а «Одноклассники Видео» — 24 %.

С точки зрения разнообразия контента, по мнению опрошенных, лучшей платформой является YouTube, набравший 8,62 балла из 10 возможных. В первую тройку также попали Rutube (7,71 балла) и «VK Видео» (7,61 балла). Отмечается, что YouTube также обходит другие сервисы по удобству интерфейса: платформа набрала 7,1 балла, а Rutube и «VK Видео» — по 6,77 балла.

В плане регулярности использования видеосервисов 50 % пользователей сообщили, что смотрят «VK Видео», далее идут YouTube (42 %) и Rutube (35 %). В VK также обратили внимание на данные Mediascope, согласно которым в 2026 году «VK Видео» является самым популярным видеосервисом по показателям дневной и месячной аудитории. Ежемесячно платформой пользуются 83 млн человек.

Эксперты считают, что рост популярности Rutube во многом связан не только с замедлением YouTube, но и с тем, что на этой платформе есть контент, недоступный официально в России, включая зарубежные фильмы и сериалы. На Rutube активно появляются каналы с пиратским контентом западных студий, что способствует росту интереса пользователей. При этом у VK есть развитые системы защиты авторских прав, тогда как у Rutube такие механизмы пока менее развиты.

По словам аналитиков, Rutube воспринимается как главный потенциальный преемник YouTube, тогда как у «VK Видео» сильнее сформирована ежедневная аудитория. Также отмечается, что снижение интереса к «VK Видео» эксперты связывают скорее с завершением периода ажиотажного роста, чем с массовым оттоком аудитории.

Данные TelecomDaily соотносятся с аналитикой Rutube. «Ежемесячная аудитория Rutube в среднем уже превышает 83–85 млн пользователей, а их лояльность растёт. Мы привлекаем всё больше авторов UGC-контента, в том числе на видеоплатформу переносят свои блоги или расширяют их дистрибуцию крупнейшие в России инфлюенсеры, как, например, Wylsacom», — сообщили в пресс-службе цифровых активов «Газпром-Медиа Холдинга».

