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Дуров: криптовалюту TON переименовали в GRAM

Работающую на блокчейне в Telegram криптовалюту Toncoin (TON) переименуют в Gram (GRAM), сообщил создатель и глава мессенджера Павел Дуров. Инициативу поддержали пользователи.

Источник изображения: ton.org

Источник изображения: ton.org

Ранее на платформе TON Vote, где держатели криптовалюты голосуют за изменения сети, появился опрос по поводу переименования монеты; незадолго до публикации господином Дуровым информации о смене названия блокчейна голосование было удалено. Блокчейн продолжит называться TON (The Open Network) — изменится только название криптовалюты и её тикер, а средства пользователей, адреса, смарт-контракты, механизмы стейкинга, NFT и схемы DeFi останутся работать по-прежнему.

Появляющиеся предложения по обмену, миграции и конвертации криптовалюты TON в GRAM заведомо являются мошенничеством, предупредили создатели голосования, — поменяется только название токена, и никаких действий от пользователей не предполагается. Криптовалюта мессенджера должна была получить название Gram с самого начала, напомнил Павел Дуров. Смена названия стала четвёртым шагом в рамках инициативы MTONGA (Make TON Great Again).

Первоначально криптовалюта на платформе Telegram Open Network (TON) должна была заработать в 2018 году — тогда в рамках ICO (Initial Coin Offering) платформа привлекла $1,7 млрд. Но в 2019 году Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США через суд добилась признания Gram незарегистрированной ценной бумагой; ещё год спустя администрация Telegram объявила об отказе от проекта, вернула инвесторам средства и выплатила штраф.

Впоследствии разработка блокчейна велась независимой группой разработчиков The Open Network (TON) с сохранением названия Gram в исходном коде. К настоящему моменту капитализация Toncoin составляет $5,5 млрд; монета торгуется по $2. На криптобиржах тикер ещё не поменялся.

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Теги: telegram, ton, gram, павел дуров
telegram, ton, gram, павел дуров
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