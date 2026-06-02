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SpaceX получила разрешение на испытания загадочной капсулы Starfall для доставки грузов из космоса

SpaceX получила от Федерального управления гражданской авиации США (FAA) разрешение на испытания новой возвращаемой капсулы Starfall, о которой сама компания пока говорит очень мало. Из документов FAA известно, что речь идёт о небольшом аппарате для входа в атмосферу, который должен запускаться на Falcon 9 или Starship, а затем возвращаться на Землю с приводнением в Тихом океане.

Источник изображения: SpaceX

Источник изображения: SpaceX

Для начала FAA одобрило два испытательных запуска капсулы с приводнением примерно в 1300 км от побережья Калифорнии. Кроме того, компания получила разрешение на непосредственный суборбитальный запуск капсулы к месту приводнения, что удобно вписывается в программу тестовых полётов Starship.

Насколько сейчас известно, Starfall — это компактная полукруглая капсула диаметром около 3,1 м, высотой 0,75 м и массой примерно 2100 кг. Она состоит из верхней плиты и теплозащитного экрана, который перед приводнением должен отделяться. Капсула будет способна нести до 1000 кг полезной нагрузки в объёме примерно 2,5 × 1,5 × 0,5 м. Для ориентации в полёте будут использоваться двигатели на холодном газе, а для торможения при спуске — основной, вытяжной и тормозной парашюты. После приводнения капсулу будут подбирать суда SpaceX.

Главное назначение проекта — создать масштабируемую услугу для орбитального производства: запуск образцов или оборудования для работы в условиях микрогравитации и вакуума, выдержка на орбите, а затем безопасный возврат продукции на Землю. Такая схема может быть интересна для производства материалов, кристаллов, биологических и фармацевтических продуктов, где условия космоса дают преимущества по сравнению с земными лабораториями. В документах Starfall прямо описывается как элемент будущей «самоподдерживающейся экономики производства в космосе», что также частично снизит зависимость NASA от МКС.

Вторая цель проекта — доставка грузов из космоса в разные точки Земли, то есть развитие идеи быстрой транспортировки по орбитальным или суборбитальным траекториям. В особенности в доставке грузов из точки в точку с «космической» скоростью заинтересованы военные, о чём уже существует договорённость со SpaceX. Если SpaceX доведёт Starfall до серийного уровня, компания сможет не только запускать чужие возвращаемые аппараты, но и конкурировать с ними напрямую. Например, подобным проектом занимается компания Varda Space Industries, которая буквально на днях вернула из космоса свой «орбитальный завод».

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Теги: spacex, запуск ракеты
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