MSI анонсировала игровой компьютер MEG Vision X2 AI+ с голографическим дисплеем и встроенным ИИ-агентом

MSI представила на Computex 2026 игровой настольный компьютер MEG Vision X2 AI+ со встроенным ИИ-агентом и цилиндрическим дисплейным интерфейсом. Новинка стала новейшим дополнением к серии MSI Enthusiast Gaming (MEG).

Как сообщается, центральным элементом MEG Vision X2 AI+ станет «LuckyClaw — агентный ИИ-компаньон от MSI», хотя в пресс-релизе компании указано, что в будущем могут появиться «цифровые компаньоны, настольные питомцы и пользовательские ИИ-аватары от сторонних разработчиков».

«LuckyClaw реагирует на естественные голосовые команды, обеспечивая беспрепятственное управление профилями производительности, настройками монитора MSI, RGB-подсветкой и многим другим, — сообщила MSI. — Будущие обновления навыков гарантируют, что LuckyClaw будет развиваться вместе со своим пользователем, постоянно расширяя свои возможности». Аватар LuckyClaw представлен в виде красного дракона.

Компания позиционирует это нововведение как переосмысление «взаимодействия человека и компьютера, превращая игровой ПК из пассивного устройства в живое, интерактивное присутствие».

Другим элементом MEG Vision X2 AI+ является голографическая платформа для ИИ — цилиндрический дисплейный интерфейс, интегрированный непосредственно в корпус. Голографический дисплей представляет собой цилиндрическую конструкцию вдоль передней части корпуса с отражающим экраном, занимающим полукруг. Взаимодействие отражающего экрана и цилиндра создаёт голографический эффект.

MSI сообщила, что это придаёт ИИ своего рода физическое присутствие, создавая внешнюю форму для цифровых компаньонов, настольных питомцев и пользовательских ИИ-аватаров от сторонних разработчиков.

Подробностей о характеристиках MEG Vision X2 AI+ пока крайне мало. Сообщается, что компьютер построен на базе настольных процессоров Intel Core Ultra Series 2 Arrow Lake и графических процессоров Nvidia GeForce RTX 50-й серии, с возможностью выбора процессоров вплоть до Core Ultra 9 285K и видеокарты GeForce RTX 5090. Цена новинки пока неизвестна.