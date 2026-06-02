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«Silent Hill встретилась с Diablo»: трейлер изометрического хоррора Liminal Point с бывшей рок-звездой в главной роли понравился игрокам

Разработчики из независимой студии HideWorks представили геймплейный трейлер Liminal Point — психологического хоррора, вдохновлённого классикой жанра. Анонс состоялся в рамках тематической трансляции Midsummer Night’s Scream.

Источник изображений: HideWorks

Источник изображений: HideWorks

Авторы Liminal Point утверждают, что хотя их игра и вдохновлена культовыми хоррорами прошлых лет, она также в состоянии предложить «современный, пугающий опыт, где граница между реальностью и кошмаром становится размытой».

События развернутся на заброшенном и окутанном туманом острове, хранящем мрачные тайны. Главная героиня Лира, некогда подававшая большие надежды рок-звезда, возвращается в это неприглядное место, чтобы узнать тайну исчезновения своей подруги по группе Миры.

Изучая закоулки туманного острова, Лира станет то и дело натыкаться на таинственные послания, бороться с порождениями ужаса и заново переживать спорные моменты из своего прошлого. Исследование разваливающихся особняков и окутанных туманом улиц будет сопровождаться «леденящим» оригинальным саундтреком и атмосферными звуковыми эффектами.

«Откройте многослойную историю трагедии, воспоминаний и размытых границ между реальностью и кошмаром, распутывая тайны прошлого Лиры и роль Миры в этих событиях. […] Яркая изометрическая перспектива, детализированное окружение и динамическое освещение оживляют мир Liminal Point», — гласит описание игры в Steam.

Геймеры в целом положительно отнеслись к трейлеру, сравнивая хоррор с Resident Evil 2 и не только. «Silent Hill встретилась с Diablo, выглядит потрясающе», — написал пользователь vwho6430.

Liminal Point должна поступить в продажу до конца 2026 на PC (Steam, GOG, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Заявлен текстовый перевод на русский язык.

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Теги: hideworks, liminal point, хоррор
hideworks, liminal point, хоррор
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