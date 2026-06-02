Google навела порядок в «Play Маркете» — искать скидки и новинки стало проще

Организация официального магазина приложений Google «Play Маркет» не всегда представляется очевидной и удобной — поиск интересных предложений и управления предстоящими релизами оставались недостаточно организованными. Google попыталась исправить этот недочёт в обновлении «Play Маркета» версии 51.7.

На платформе отсутствовал единый процесс покупки на устройствах разных формфакторов — теперь его унифицировали на смартфонах, телевизорах под Android TV и даже автомобилях с Android Auto. Радикально обновился дизайн всех диалогов и загрузки — компания решила проблему скрытых или неочевидных распродаж приложений. Цены, подробности скидок и даты окончания предложений стали намного понятнее и заметнее прямо в описании приложения.

Любителям устанавливать самые новые релизы Google упростила процесс регистрации: предварительная регистрация и автоматическая установка объединились в общую процедуру. От получения информации об игре до её появления на устройстве теперь требуется меньше действий от пользователя. С обновлением Google «Play Маркет» 51.7 появились всплывающие баннеры, в которых рассказывается о ежемесячных игровых заданиях и новых возможностях программы Loyalty Max. На страницах приложений теперь может показываться связанный с ними контент — чтобы сразу переходить в подборки Play Collections и просматривать похожие категории.