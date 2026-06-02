В России начались продажи TWS-наушников Realme Buds Air8 Pro с двухполосными динамиками и двойным шумоподавлением

Realme объявила о старте продаж в России флагманских TWS-наушников Realme Buds Air8 Pro с двухполосными динамиками и поддержкой первой в индустрии системы двойного шумоподавления Dual Noise Cancellation до 55 дБ, а также фирменным набором ИИ-инструментов NEXT AI, включая синхронный переводчик в реальном времени.

Realme Buds Air8 Pro оснащены 11-мм и 6-мм динамиками: первый отвечает за низкие частоты, второй — за высокие. Высокие и низкие частоты обрабатываются раздельно благодаря использованию каждым динамиком собственного ЦАП (Dual DAC), что позволяет получить на выходе чистые высокие частоты, плотный бас и точную середину.

Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0, обеспечивая разрядность 24 бит, частоту дискретизации 192 кГц и битрейт до 1 Мбит/с. Также они получили сертификацию Hi-Res Audio и поддержку пространственного звука 3D Spatial Audio. Алгоритм Golden Sound подстраивает эквалайзер под особенности слуха и посадку наушников у конкретного пользователя с настройкой через приложение Realme Link.

Активное шумоподавление усилено до 55 дБ против 53 дБ у Air7 Pro, а рабочий диапазон расширен с 4000 до 5000 Гц. Компания сообщила, что система подавляет не только низкочастотный гул транспорта и кондиционеров, но и более высокочастотные звуки — голоса, шум офиса, щелчки клавиатуры. При этом используются два адаптивных алгоритма: Ear Canal Adaptive Noise Cancellation подстраивается под форму ушного канала и посадку наушников, а Scene Adaptive Noise Cancellation — под тип и уровень окружающего шума.

Для шумоподавления во время звонков используется система с шестью микрофонами (по три в каждом наушнике), нейросетевыми алгоритмами DNN и датчиком костной проводимости VPU, который впервые применён в наушниках компании. По данным Realme, система обеспечивает разборчивость голоса при уровне шума до 90 дБ и защиту от шума ветра при скорости порывов до 10 м/с.

Также Realme Buds Air8 Pro получили фирменный набор «умных» функций NEXT AI, активируемых через приложение Realme Link и касанием наушника. В него входят синхронный ИИ-переводчик AI Live Translator с поддержкой более 30 языков, а также режим встреч AI Meeting Assistant для записи и автоматической транскрипции совещаний с разбивкой по темам и спикерам.

Переводчик работает в двух режимах: «лицом к лицу», когда один наушник передаётся собеседнику и каждый слышит перевод реплик другого на своём языке, и «разговорном», с отображением перевода на экране смартфона в виде субтитров.

Наушники поддерживают до 12 часов автономной работы от одной зарядки и до 50 часов при использовании зарядного футляра. Также предусмотрена поддержка быстрой зарядки.

Зарядный футляр отличается зеркальной отделкой, впервые в сегменте имитирующей полированную нержавеющую сталь. Оформление корпуса вдохновлено огранкой бриллиантов: грани преломляют свет под разными углами и создают эффект «играющего» аксессуара.

Для подключения к источникам сигнала используется протокол Bluetooth 6.1 с поддержкой мультипойнта — быстрого переключения между тремя устройствами одновременно и упрощённого сопряжения с ПК под управлением Windows. В игровом режиме обеспечивается сверхнизкая задержка 45 мс. По уровню защиты от влаги и пыли устройство соответствует стандарту IPX5.

Realme Buds Air8 Pro доступны в двух цветах — белом (Master White) и чёрном (Master Black) по цене 8990 руб.