Сегодня 03 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... В России начались продажи TWS-наушников ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

В России начались продажи TWS-наушников Realme Buds Air8 Pro с двухполосными динамиками и двойным шумоподавлением

Realme объявила о старте продаж в России флагманских TWS-наушников Realme Buds Air8 Pro с двухполосными динамиками и поддержкой первой в индустрии системы двойного шумоподавления Dual Noise Cancellation до 55 дБ, а также фирменным набором ИИ-инструментов NEXT AI, включая синхронный переводчик в реальном времени.

Источник изображений: Realme

Источник изображений: Realme

Realme Buds Air8 Pro оснащены 11-мм и 6-мм динамиками: первый отвечает за низкие частоты, второй — за высокие. Высокие и низкие частоты обрабатываются раздельно благодаря использованию каждым динамиком собственного ЦАП (Dual DAC), что позволяет получить на выходе чистые высокие частоты, плотный бас и точную середину.

Наушники поддерживают кодек LHDC 5.0, обеспечивая разрядность 24 бит, частоту дискретизации 192 кГц и битрейт до 1 Мбит/с. Также они получили сертификацию Hi-Res Audio и поддержку пространственного звука 3D Spatial Audio. Алгоритм Golden Sound подстраивает эквалайзер под особенности слуха и посадку наушников у конкретного пользователя с настройкой через приложение Realme Link.

Активное шумоподавление усилено до 55 дБ против 53 дБ у Air7 Pro, а рабочий диапазон расширен с 4000 до 5000 Гц. Компания сообщила, что система подавляет не только низкочастотный гул транспорта и кондиционеров, но и более высокочастотные звуки — голоса, шум офиса, щелчки клавиатуры. При этом используются два адаптивных алгоритма: Ear Canal Adaptive Noise Cancellation подстраивается под форму ушного канала и посадку наушников, а Scene Adaptive Noise Cancellation — под тип и уровень окружающего шума.

Для шумоподавления во время звонков используется система с шестью микрофонами (по три в каждом наушнике), нейросетевыми алгоритмами DNN и датчиком костной проводимости VPU, который впервые применён в наушниках компании. По данным Realme, система обеспечивает разборчивость голоса при уровне шума до 90 дБ и защиту от шума ветра при скорости порывов до 10 м/с.

Также Realme Buds Air8 Pro получили фирменный набор «умных» функций NEXT AI, активируемых через приложение Realme Link и касанием наушника. В него входят синхронный ИИ-переводчик AI Live Translator с поддержкой более 30 языков, а также режим встреч AI Meeting Assistant для записи и автоматической транскрипции совещаний с разбивкой по темам и спикерам.

Переводчик работает в двух режимах: «лицом к лицу», когда один наушник передаётся собеседнику и каждый слышит перевод реплик другого на своём языке, и «разговорном», с отображением перевода на экране смартфона в виде субтитров.

Наушники поддерживают до 12 часов автономной работы от одной зарядки и до 50 часов при использовании зарядного футляра. Также предусмотрена поддержка быстрой зарядки.

Зарядный футляр отличается зеркальной отделкой, впервые в сегменте имитирующей полированную нержавеющую сталь. Оформление корпуса вдохновлено огранкой бриллиантов: грани преломляют свет под разными углами и создают эффект «играющего» аксессуара.

Для подключения к источникам сигнала используется протокол Bluetooth 6.1 с поддержкой мультипойнта — быстрого переключения между тремя устройствами одновременно и упрощённого сопряжения с ПК под управлением Windows. В игровом режиме обеспечивается сверхнизкая задержка 45 мс. По уровню защиты от влаги и пыли устройство соответствует стандарту IPX5.

Realme Buds Air8 Pro доступны в двух цветах — белом (Master White) и чёрном (Master Black) по цене 8990 руб.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор TWS-наушников realme Buds Air8 Pro: сумма технологий
Realme выпустит в России доступные смартфоны P4, P4x и P4 Lite
Realme представила смарт-часы Watch S5 с 1,43-дюймовым AMOLED и автономностью до 20 дней за $80
Выбираем электронику к лету вместе с партнёрами 3DNews
Виниловый проигрыватель Alive Audio Symphony — сочетание аналогового звука и современных технологий
Sony показала последние телевизоры собственной разработки — дальше ими займётся TCL
Теги: realme, беспроводные наушники, россия
realme, беспроводные наушники, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
«Падшие единороги»: более 220 стартапов с оценкой $1 млрд потеряли половину стоимости из-за ИИ
Sony показала семь минут кровавого геймплея Marvel’s Wolverine
ИИ-бум создал очередной ажиотаж — теперь вокруг китайских синтетических алмазов
Разработчик ChatGPT представил ИИ-инструменты для финансовых и юридических задач
Microsoft представила ИИ-агента Scout, созданного на базе открытой архитектуры OpenClaw 3 ч.
Windows 11 получит более глубокую интеграцию с Linux — специально для разработчиков 3 ч.
Microsoft взяла курс на ИИ-независимость и представила свою первую рассуждающую модель MAI-Thinking-1 3 ч.
Google усложняет мошенникам процесс подмены номеров из числа доверенных 4 ч.
Следующей большой God of War станет игра про жену Кратоса в загробном мире богов — 23 минуты геймплея и первые подробности God of War Laufey 7 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой F1 25: 2026 Season Pack и World of Tanks: Heat 11 ч.
«Люди не готовы»: работник CD Projekt Red предупредил фанатов в ожидании The Witcher 4 13 ч.
В Instagram и Facebook появится функция «Серии» для создания сериалов из Reels 14 ч.
Meta собирает переписку, историю браузера и содержимое буфера обмена сотрудников ради обучения ИИ 14 ч.
The Alters без альтеров: анонсирован научно-фантастический симулятор выживания с упором на физику Venus: The Last Ascent 15 ч.
Intel весьма своеобразно борется с дефицитом памяти, сохраняя поставки процессоров с поддержкой DDR4 3 мин.
Глава Intel заявил, что доминированию x86-совместимой архитектуры в серверном сегменте ничего не угрожает 34 мин.
Nvidia возобновила производство GeForce RTX 3060 12GB в Китае из-за нехватки недорогих современных видеокарт и проблем с поставками памяти 2 ч.
У Intel новый кризис с техпроцессом 18A: партнёры жалуются на нарастающий дефицит Panther Lake и Wildcat Lake 2 ч.
Microsoft готовит к выпуску мини-ПК Surface RTX Spark Dev Box для разработчиков 3 ч.
Новая статья: Повесть о том, как поссорились Сэм Джерриевич с Илоном Эрроловичем 7 ч.
Новая статья: Обзор ИБП Ippon Na+ Frosty 850 с натрий-ионным аккумулятором 9 ч.
ИИ пожирает всю память: аналитики прогнозируют подорожание DRAM ещё на 60 % 11 ч.
Blue Origin пообещала вернуть New Glenn к полётам через полгода после катастрофы, но мало кто в это верит 11 ч.
Создатель Borderlands показал ещё не анонсированные Google Pixel Watch 5, якобы найденные на дне моря 14 ч.