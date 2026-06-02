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ИИ-бум создал очередной ажиотаж — теперь вокруг китайских синтетических алмазов

Выращенные в китайских лабораториях алмазы неожиданно оказались востребованными в условиях бума технологий искусственного интеллекта. Спрос на них растёт, и они набирают популярность в качестве ключевых компонентов в производстве передовых чипов, пишет Bloomberg.

Источник изображения: Bas van den Eijkhof / unsplash.com

Источник изображения: Bas van den Eijkhof / unsplash.com

Синтетические драгоценные камни стали использоваться в качестве материалов для охлаждения микросхем, позволяя создавать более плотные и мощные полупроводниковые компоненты для ИИ. Динамика ускорилась после того, как несколько китайских производителей сообщили, что клиенты подтвердили эффективность их алмазов в качестве теплоотводов; вслед за этим стартовали коммерческие поставки.

Акции работающих в этой сфере компаний резко выросли: только на минувшей неделе ценные бумаги Zhecheng Huifeng Diamond Technology Co. и SF Diamond Co. подорожали на 51 % и 40 % соответственно, а на этой неделе их рост продолжился. Их показатели превзошли динамику индекса CSI 300, который прибавил лишь 1 %. Инвесторы продолжают искать новых лидеров в области ИИ — активно дорожают акции разработчиков оборудования на всех этапах производственной цепочки, от печатных плат до оптических модулей.

Актуальным становится и вопрос перехода к охлаждающим материалам нового поколения — алмаз часто рассматривается как превосходная альтернатива традиционным решениям, таким как медь и алюминий. Акции китайских компаний, занимающихся традиционными материалами, ранее также демонстрировали рост, но с январских пиков бумаги Aluminum Corp. of China и Jiangxi Copper Co. подешевели на 25 % и 28 % соответственно.

SF Diamond тем временем начала отгрузку алмазных теплоотводов небольшими партиями — испытания у зарубежных клиентов прошли успешно. Первый этап производства наладила Henan Liliang Diamond Co. После двух–трёх лет активного инвестирования в явных лидеров отрасли ИИ многие фонды сейчас переориентируются на микросегменты с наиболее сильными показателями, ограниченным предложением и наибольшим ценовым потенциалом. Инвесторы и дальше будут изучать цепочки поставок.

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Теги: китай, алмазы, системы охлаждения
китай, алмазы, системы охлаждения
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