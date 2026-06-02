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Хоррор Farsight погрузит игроков в неуютный мир бесконечных пространств в духе фильма ужасов «Закулисье»

Разработчики из студии Noori анонсировали Farsight — самобытный хоррор от первого лица, в котором всё самое пугающее и необычное начинает происходить во время тривиального осмотра у офтальмолога. По случаю анонса был представлен атмосферный трейлер.

Источник изображений: Studio Noori

Источник изображений: Studio Noori

«Ваши глаза вас предали», — встречает пользователей описание игры в Steam. Создатели называют Farsight «лиминальным хоррором». Этот современный поджанр ужасов пугает атмосферой заброшенности, одиночества и искажения реальности в переходных пространствах.

К примеру, вышедший в 2026-м фильм ужасов «Закулисье» (The Backrooms) режиссёра Кейна Парсонса (Kane Parsons) основан на известной интернет-легенде о зловещем лабиринте из пустых офисов с жёлтыми стенами. Такие декорации являются прямой отсылкой к феномену лиминального (от лат. limen — «порог», «граница», «предел») пространства.

Что касается трейлера Farsight, то в нём ненормальные и неуютные вещи происходят на протяжении всего хронометража. Главный герой лицезреет странных существ, оказывается не по своей воле в бескрайних пространствах и пытается разобраться в причинах происходящего.

У страдающего видениями подростка есть только одна отдушина — портативная консоль Funtime-Go, с помощью которой можно делать фотографии в низком разрешении. С помощью полученных снимков протагонист сможет видеть то, что скрывают от него собственные глаза.

Хоррор Farsight запланирован к выходу на PC (Steam), перевод на русский не заявлен.

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Теги: farsight, хоррор, studio noori
farsight, хоррор, studio noori
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