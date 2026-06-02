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Бывшие разработчики Forza Horizon анонсировали амбициозный гоночный боевик Clutch — первый трейлер и подробности

Британская студия Maverick Games во главе с бывшим творческим руководителем серии Forza Horizon Майком Брауном (Mike Brown) наконец представила свою гоночную AAA-игру с открытым миром и упором на сюжет.

Источник изображений: Maverick Games

Источник изображений: Maverick Games

Проект называется Clutch и позиционируется как кинематографичный гоночный экшен, который переосмысливает саму суть вождения. Анонсирующая 5-минутная презентация игры прикреплена ниже.

По словам Брауна, Clutch находится в разработке три с половиной года и посвящена «любви к вождению, связи между автомобилем и водителем, а также неподдельному трепету перед скоростью».

Clutch повествует о гоночных вундеркиндах — брате и сестре, — которые соревнуются в исторической серии R1K. Параллельно заезды устраивает и подпольная организация Midnight Collective, участники которой получают удовольствие от скорости.

«В начале игры наш герой попадает в беду и нуждается в помощи. И таким образом мы нараспашку открываем дверь в скрытую за фасадом блеска и гламура изнанку R1K», — интригует Браун.

Скриншоты
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Обещают смесь скорости и стиля с погонями и побегами, захватывающую историю, невиданную широту персонализации машин, созданные вручную и «спонтанные» миссии, PvPvE-контент и графику на кастомной версии Unreal Engine 5.

Релиз Clutch ожидается весной 2027 года на PC, PS5, Xbox Series X и S. Следующая демонстрация игры пройдёт совсем скоро — с 5 на 6 июня (начало в 0:00 МСК) в рамках презентации Summer Game Fest 2026.

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Теги: clutch, maverick games, гоночная игра, экшен
clutch, maverick games, гоночная игра, экшен
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