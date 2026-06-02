Noctua показала мощный низкопрофильный кулер для AM5 с полноценным 120-мм вентилятором

На выставке Computex 2026 компания Noctua анонсировала разработку нового низкопрофильного кулера специально для сокетов AMD AM5. Несмотря на высоту всего 70 мм, новый кулер предназначен для использования с полноразмерным вентилятором NF-A12x25 G2 диаметром 120 мм и толщиной 25 мм. Также новая конструкция обеспечит больший зазор вокруг сокета и учитывает малую выпуклость основания процессоров AMD.

В настоящее время Noctua использует особо плоские вентиляторы (NF-A12x15, NF-A9x14) на своих низкопрофильных кулерах высотой до 77 мм. Новый низкопрофильный кулер разработан с расчётом на применение существующего вентилятора Noctua AF12x25 G2, не выходя по высоте за 70 мм — как и NH-L12S, использующий специализированный низкопрофильный вентилятор.

Несмотря на полноразмерный вентилятор, зазор для модулей оперативной памяти составляет в 35 мм, как у NH-L12S. Кулер оборудован шестью тепловыми трубками, и, по утверждению Noctua, идеально адаптирован к заданным пространственным ограничениям благодаря изначальной ориентации именно на сокет AMD AM5.

По словам производителя, новый кулер обеспечивает ту же эффективность охлаждения, что и NH-L12Sx77, который на 7 мм выше. Специально для сокета AM5 (и AM4) основание кулера имеет низкую выпуклость, что идеально подходит для процессоров AMD с малой выпуклостью основания (Low Base Convexity, LBC).

Новый низкопрофильный кулер планируется выпустить во втором квартале 2027 года. Поэтому финальная презентация коммерческого изделия может состояться на следующей выставке Computex 2027, которую Noctua традиционно использует для запуска новых продуктов.