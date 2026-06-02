Подорожание ноутбуков и компьютеров из-за ИИ перевалило за 10 %

Производители чипов памяти поставляют значительную часть продукции клиентам высокорентабельной отрасли ИИ, а поставщикам ПК приходится как-то справляться с дефицитом DRAM и NAND. За минувший год эти чипы подорожали более чем вчетверо.

Средние цены на ноутбуки за первые шесть недель II квартала выросли на 11,4 % в годовом исчислении, а на настольные компьютеры — на 10,5 %, подсчитала британская аналитическая компания Context, отслеживающая оптовый и розничный рынки. Выручка от продаж мобильных ПК выросла на 12 %, десктопов — на 2 %, при том, что в штуках продажи ноутбуков сократились на 3 %, а десктопов — на 7 %. В I квартале потребители начали активно закупаться компьютерами, чтобы избежать повышения цен, которое, по прогнозам, не остановится до конца года. Производители памяти перенаправляют производственные мощности на чипы с более высокой маржой, а поставщики ПК стремятся максимально эффективно использовать цепочку поставок, выпуская ноутбуки и десктопы в премиальном сегменте.

Lenovo, по её словам, удалось повысить прибыльность; в Dell сейчас «тратят огромные объёмы времени на решение проблемы поставок»; в HP начали менять конфигурацию ПК, устанавливать менее дорогие компоненты и корректировать цены на готовую продукцию. Аналитики предсказали, что в 2026 году могут исчезнуть ноутбуки по цене до $500. Модель MacBook Neo составила треть продаж ноутбуков Apple в Европе, выйдя на уровень MacBook Air, отметили в Context.