Сегодня 03 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Подорожание ноутбуков и компьютеров из-з...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Подорожание ноутбуков и компьютеров из-за ИИ перевалило за 10 %

Производители чипов памяти поставляют значительную часть продукции клиентам высокорентабельной отрасли ИИ, а поставщикам ПК приходится как-то справляться с дефицитом DRAM и NAND. За минувший год эти чипы подорожали более чем вчетверо.

Средние цены на ноутбуки за первые шесть недель II квартала выросли на 11,4 % в годовом исчислении, а на настольные компьютеры — на 10,5 %, подсчитала британская аналитическая компания Context, отслеживающая оптовый и розничный рынки. Выручка от продаж мобильных ПК выросла на 12 %, десктопов — на 2 %, при том, что в штуках продажи ноутбуков сократились на 3 %, а десктопов — на 7 %. В I квартале потребители начали активно закупаться компьютерами, чтобы избежать повышения цен, которое, по прогнозам, не остановится до конца года. Производители памяти перенаправляют производственные мощности на чипы с более высокой маржой, а поставщики ПК стремятся максимально эффективно использовать цепочку поставок, выпуская ноутбуки и десктопы в премиальном сегменте.

Lenovo, по её словам, удалось повысить прибыльность; в Dell сейчас «тратят огромные объёмы времени на решение проблемы поставок»; в HP начали менять конфигурацию ПК, устанавливать менее дорогие компоненты и корректировать цены на готовую продукцию. Аналитики предсказали, что в 2026 году могут исчезнуть ноутбуки по цене до $500. Модель MacBook Neo составила треть продаж ноутбуков Apple в Европе, выйдя на уровень MacBook Air, отметили в Context.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Погрязшая в долгах GoPro признала, что дефицит памяти может её добить
Рынок смартфонов ждёт худший год в истории — продажи рухнут почти на 14 %
Дефицит памяти взвинтит цены на смартфоны — рынок откатится к уровню 2013 года
MSI представила ноутбуки по мотивам «Истории игрушек» и картин ван Гога
ИИ-бум превратил SoftBank в самую дорогую компанию Японии — Toyota потеряла трон
Asus представила открытый корпус ROG GR20 Edition 20 с вентилятором с перекрестным потоком
Теги: пк, цены, ии
пк, цены, ии
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
«Падшие единороги»: более 220 стартапов с оценкой $1 млрд потеряли половину стоимости из-за ИИ
Sony показала семь минут кровавого геймплея Marvel’s Wolverine
ИИ-бум создал очередной ажиотаж — теперь вокруг китайских синтетических алмазов
Разработчик ChatGPT представил ИИ-инструменты для финансовых и юридических задач
Microsoft представила ИИ-агента Scout, созданного на базе открытой архитектуры OpenClaw 3 ч.
Windows 11 получит более глубокую интеграцию с Linux — специально для разработчиков 3 ч.
Microsoft взяла курс на ИИ-независимость и представила свою первую рассуждающую модель MAI-Thinking-1 3 ч.
Google усложняет мошенникам процесс подмены номеров из числа доверенных 4 ч.
Следующей большой God of War станет игра про жену Кратоса в загробном мире богов — 23 минуты геймплея и первые подробности God of War Laufey 7 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой F1 25: 2026 Season Pack и World of Tanks: Heat 11 ч.
«Люди не готовы»: работник CD Projekt Red предупредил фанатов в ожидании The Witcher 4 13 ч.
В Instagram и Facebook появится функция «Серии» для создания сериалов из Reels 14 ч.
Meta собирает переписку, историю браузера и содержимое буфера обмена сотрудников ради обучения ИИ 14 ч.
The Alters без альтеров: анонсирован научно-фантастический симулятор выживания с упором на физику Venus: The Last Ascent 15 ч.
Intel весьма своеобразно борется с дефицитом памяти, сохраняя поставки процессоров с поддержкой DDR4 3 мин.
Глава Intel заявил, что доминированию x86-совместимой архитектуры в серверном сегменте ничего не угрожает 34 мин.
Nvidia возобновила производство GeForce RTX 3060 12GB в Китае из-за нехватки недорогих современных видеокарт и проблем с поставками памяти 2 ч.
У Intel новый кризис с техпроцессом 18A: партнёры жалуются на нарастающий дефицит Panther Lake и Wildcat Lake 2 ч.
Microsoft готовит к выпуску мини-ПК Surface RTX Spark Dev Box для разработчиков 3 ч.
Новая статья: Повесть о том, как поссорились Сэм Джерриевич с Илоном Эрроловичем 7 ч.
Новая статья: Обзор ИБП Ippon Na+ Frosty 850 с натрий-ионным аккумулятором 9 ч.
ИИ пожирает всю память: аналитики прогнозируют подорожание DRAM ещё на 60 % 11 ч.
Blue Origin пообещала вернуть New Glenn к полётам через полгода после катастрофы, но мало кто в это верит 11 ч.
Создатель Borderlands показал ещё не анонсированные Google Pixel Watch 5, якобы найденные на дне моря 14 ч.