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Создатель Borderlands показал ещё не анонсированные Google Pixel Watch 5, якобы найденные на дне моря

Создатель популярной игровой франшизы Borderlands Рэнди Питчфорд (Randy Pitchford) на полном серьёзе утверждает, что его друг нашёл работающие умные часы Google Pixel Watch 5 во время подводного плавания у острова Сен-Мартен в Карибском море. Питчфорд опубликовал изображения устройства в социальной сети X.

Источник изображений: Randy Pitchford

Источник изображений: Randy Pitchford

«На оборотной стороне часов указано, что это Google Pixel 5, которые ещё не был анонсированы, не говоря уже о выпуске, — написал Питчфорд. — Похоже, с ними все в порядке. Батарея разряжена, но, похоже, у них достаточно запаса энергии, чтобы показывать правильное время». Попытка Питчфорда найти владельца часов увенчалась успехом, после чего он «организовал возврат часов».

История Питчфорда напоминает утечку информации о самых первых часах Pixel Watch в 2022 году. Тогда кто-то опубликовал изображения ещё не анонсированного устройства на Reddit, утверждая, что его друг-бармен нашёл их в своём ресторане. Также его рассказ перекликается с якобы случайно оставленным в баре прототипом iPhone 4 в 2010 году.

Подробности о характеристиках пятой инкарнации умных часов Pixel пока скудны, хотя предыдущие слухи предполагали, что они могут быть оснащены собственным процессором Google Tensor. Google обычно демонстрирует свои новейшие устройства Pixel в августе. Через пару месяцев мы узнаем, действительно ли кто-то уронил ещё не анонсированные часы Pixel Watch 5 в океан.

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Теги: google pixel watch, утечка
google pixel watch, утечка
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