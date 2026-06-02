В Instagram✴ и Facebook✴ появится функция «Серии» для создания сериалов из Reels

Компания Meta✴ тестирует новую функцию «Серии» для Reels, призванную упростить отслеживание сериализованного контента в Instagram✴ и Facebook✴. Теперь избранные авторы смогут создавать серии из своих Reels, как новых, так и давно опубликованных. Каждый Reels станет эпизодом в более крупной истории с отдельным разделом в профиле, что аналогично возможностям, уже доступным в TikTok.

Запуск новой функции «Серии» свидетельствует о стремлении Meta✴ подтолкнуть пользователей к долгосрочному просмотру вместо быстрого пролистывания, как это обычно бывает с короткими видеороликами. С помощью организованных серий Meta✴ стремится переформатировать аудиторию и сформировать более устойчивые привычки просмотра. Для авторов новая функция предлагает более организованный способ выпуска эпизодических видеороликов, таких как обучающие материалы и челленджи.

Meta✴ рассматривает способы монетизации новой функции, но пока не уточнила, как именно это может выглядеть. Стоит отметить, что конкурент Instagram✴, TikTok, ещё в 2023 году запустил функцию «Серии», позволяющую создателям публиковать подборки премиум-контента с платным доступом. Возможно, Meta✴ в будущем поступит аналогично.

Meta✴ утверждает, что уже наблюдает рост популярности сериализованного контента, поэтому её новая тестовая функция призвана упростить просмотр всех эпизодов. Например, если создатель выпускает серию «10 дней здоровой выпечки», он может объединить все 10 видео в одну серию. Серия будет отображаться в новой вкладке профиля создателя на отдельной странице, чтобы люди могли найти все эпизоды, посмотреть их по порядку и продолжить с того места, где остановились.

Когда зрители обнаруживают эпизоды серии, пролистывая ленту или вкладку Reels, они видят возможность перейти к полной серии, чтобы посмотреть другие эпизоды. Пользователи также могут сохранить серию для просмотра позже или оставаться в курсе событий.