Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК

В сегменте вентиляторов для ПК появился новый и потенциально очень сильный игрок: Thermal Grizzly. На выставке Computex 2026 дебютировали вентиляторы Thermal Grizzly DeltaMate Purrformante, которые, как и другая продукция компании, больше ориентированы на качественную инженерию, чем на внешнюю эффектность, хотя без RGB-подсветки не обошлось.

Компания раньше не занималась производством обычных вентиляторов, но для бизнеса, возглавляемого оверклокером Романом «der8auer» Хартунгом (Roman Hartung), это кажется вполне уместным. Thermal Grizzly уделяла особое внимание тщательной разработке всевозможных компонентов, связанных с охлаждением, от инструментов для скальпирования процессоров и охлаждения «голых» кристаллов до термопаст и устройств электронного мониторинга.

Одна из причин, по которой компания так долго не выходила на рынок вентиляторов, заключается в том, что эти простые на неискушённый взгляд устройства удивительно сложно разработать. Noctua потратила годы на создание лучшего вентилятора для ПК. Тем не менее, если кто и может составить конкуренцию Noctua, так это Thermal Grizzly. Обе имеют заслуженную репутацию компаний, ориентированных на серьёзную инженерную разработку.

Вентилятор DeltaMate Purrformante, по словам производителя, «оптимизирован для работы с невысокой скоростью, но высоким статическим давлением». Это означает, что вентиляторы должны хорошо подходить для использования в небольших корпусах или на радиаторах жидкостного охлаждения. Вентиляторы оснащены встроенной виброизоляцией из резины в местах крепления. Система крепления имеет «магнитные угловые заглушки», которые позволяют соединить несколько вентиляторов вместе и подключить последовательно «через специальные USB-разъёмы».