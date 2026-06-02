Сегодня 03 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости системы охлаждения Их делали инженеры, а не маркетологи: Th...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК

В сегменте вентиляторов для ПК появился новый и потенциально очень сильный игрок: Thermal Grizzly. На выставке Computex 2026 дебютировали вентиляторы Thermal Grizzly DeltaMate Purrformante, которые, как и другая продукция компании, больше ориентированы на качественную инженерию, чем на внешнюю эффектность, хотя без RGB-подсветки не обошлось.

Источник изображений: pcgamer.com

Источник изображений: pcgamer.com

Компания раньше не занималась производством обычных вентиляторов, но для бизнеса, возглавляемого оверклокером Романом «der8auer» Хартунгом (Roman Hartung), это кажется вполне уместным. Thermal Grizzly уделяла особое внимание тщательной разработке всевозможных компонентов, связанных с охлаждением, от инструментов для скальпирования процессоров и охлаждения «голых» кристаллов до термопаст и устройств электронного мониторинга.

Одна из причин, по которой компания так долго не выходила на рынок вентиляторов, заключается в том, что эти простые на неискушённый взгляд устройства удивительно сложно разработать. Noctua потратила годы на создание лучшего вентилятора для ПК. Тем не менее, если кто и может составить конкуренцию Noctua, так это Thermal Grizzly. Обе имеют заслуженную репутацию компаний, ориентированных на серьёзную инженерную разработку.

Вентилятор DeltaMate Purrformante, по словам производителя, «оптимизирован для работы с невысокой скоростью, но высоким статическим давлением». Это означает, что вентиляторы должны хорошо подходить для использования в небольших корпусах или на радиаторах жидкостного охлаждения. Вентиляторы оснащены встроенной виброизоляцией из резины в местах крепления. Система крепления имеет «магнитные угловые заглушки», которые позволяют соединить несколько вентиляторов вместе и подключить последовательно «через специальные USB-разъёмы».

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Thermal Grizzly выпустила проводной WireView Pro II для мониторинга видеокарт с 12VHPWR
Thermal Grizzly начала продавать скальпированные Core Ultra 7 270K Plus за $525
Китайцы начали продавать поддельную медь — Der8auer объяснил задержки водоблоков Thermal Grizzly
Noctua показала мощный низкопрофильный кулер для AM5 с полноценным 120-мм вентилятором
ИИ-бум создал очередной ажиотаж — теперь вокруг китайских синтетических алмазов
Noctua наконец выпустит первую СЖО — NL-LC1 выйдет в трёх размерах по цене от €220
Теги: thermal grizzly, вентилятор для компьютера, анонс, computex 2026
thermal grizzly, вентилятор для компьютера, анонс, computex 2026
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
«Падшие единороги»: более 220 стартапов с оценкой $1 млрд потеряли половину стоимости из-за ИИ
Sony показала семь минут кровавого геймплея Marvel’s Wolverine
ИИ-бум создал очередной ажиотаж — теперь вокруг китайских синтетических алмазов
Разработчик ChatGPT представил ИИ-инструменты для финансовых и юридических задач
Microsoft представила ИИ-агента Scout, созданного на базе открытой архитектуры OpenClaw 3 ч.
Windows 11 получит более глубокую интеграцию с Linux — специально для разработчиков 3 ч.
Microsoft взяла курс на ИИ-независимость и представила свою первую рассуждающую модель MAI-Thinking-1 3 ч.
Google усложняет мошенникам процесс подмены номеров из числа доверенных 4 ч.
Следующей большой God of War станет игра про жену Кратоса в загробном мире богов — 23 минуты геймплея и первые подробности God of War Laufey 7 ч.
AMD выпустила драйвер с поддержкой F1 25: 2026 Season Pack и World of Tanks: Heat 11 ч.
«Люди не готовы»: работник CD Projekt Red предупредил фанатов в ожидании The Witcher 4 13 ч.
В Instagram и Facebook появится функция «Серии» для создания сериалов из Reels 14 ч.
Meta собирает переписку, историю браузера и содержимое буфера обмена сотрудников ради обучения ИИ 14 ч.
The Alters без альтеров: анонсирован научно-фантастический симулятор выживания с упором на физику Venus: The Last Ascent 15 ч.
Intel весьма своеобразно борется с дефицитом памяти, сохраняя поставки процессоров с поддержкой DDR4 3 мин.
Глава Intel заявил, что доминированию x86-совместимой архитектуры в серверном сегменте ничего не угрожает 34 мин.
Nvidia возобновила производство GeForce RTX 3060 12GB в Китае из-за нехватки недорогих современных видеокарт и проблем с поставками памяти 2 ч.
У Intel новый кризис с техпроцессом 18A: партнёры жалуются на нарастающий дефицит Panther Lake и Wildcat Lake 2 ч.
Microsoft готовит к выпуску мини-ПК Surface RTX Spark Dev Box для разработчиков 3 ч.
Новая статья: Повесть о том, как поссорились Сэм Джерриевич с Илоном Эрроловичем 7 ч.
Новая статья: Обзор ИБП Ippon Na+ Frosty 850 с натрий-ионным аккумулятором 9 ч.
ИИ пожирает всю память: аналитики прогнозируют подорожание DRAM ещё на 60 % 11 ч.
Blue Origin пообещала вернуть New Glenn к полётам через полгода после катастрофы, но мало кто в это верит 11 ч.
Создатель Borderlands показал ещё не анонсированные Google Pixel Watch 5, якобы найденные на дне моря 14 ч.