Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: материнские платы, уникальные видеокарты, СЖО, корпуса и блоки питания

На выставке Computex 2026 компания MSI продемонстрировала широкий спектр новых комплектующих для настольных ПК. Экспозиция производителя охватила практически все ключевые категории компонентов — от материнских плат и видеокарт до систем охлаждения, блоков питания, накопителей и корпусов. Особое внимание MSI уделила технологиям повышения надёжности современных ПК.

Одним из центральных элементов стенда стали новые материнские платы для платформы AMD AM5. Компания представила флагманскую MEG X870E UNIFY-X MAX, ориентированную на энтузиастов разгона. Плата оснащена усиленной подсистемой питания, специализированным контроллером OC Engine и двухслотовой конфигурацией памяти, которая позволяет добиться максимально высоких частот DDR5. Плата уже позволила установить пару рекордов разгона флагманских процессоров AMD — Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 7 9850X3D.

Для более широкой аудитории MSI подготовила модель MPG B850 CARBON MAX WIFI. Плата получила 14+2+1-фазную подсистему питания с силовыми элементами на 80 А, поддержку памяти DDR5 со скоростью до 9200 МТ/с, четыре слота M.2, сетевой контроллер 5GbE и модуль Wi-Fi 7. Также реализован полный набор фирменных решений EZ DIY, включая механизмы EZ PCIe Release, EZ M.2 Shield Frozr II и EZ Antenna, упрощающие самостоятельную сборку системы.

Также на стенде почётное место занимала флагманская материнская плата MEG Z890 GODLIKE, ориентированная на энтузиастов, собирающих бескомпромиссные системы на базе Intel Core Ultra. Новинка получила мощную подсистему питания по схеме 26+2+1+1 с силовыми элементами на 110 А, десятислойную печатную плату серверного класса и фирменный контроллер OC Engine для разгона. Оснащение включает Thunderbolt 5, модуль M.2 Xpander-Z Slider Gen5 для накопителей PCIe 5.0, а также фирменный дисплей Dynamic Dashboard III, отображающий системную информацию и диагностические данные. За охлаждение отвечают массивные радиаторы Frozr Design.

Помимо основных новинок MSI показала на Computex 2026 специальные версии флагманских материнских плат MEG X870E ACE Draco Epic и MEG Z890 ACE Draco Epic, приуроченные к 40-летию компании. Обе модели получили декоративные панели с изображением дракона и сохранили характеристики базовых версий серии ACE.

Отдельный раздел экспозиции был посвящён видеокартам GeForce RTX 50-й серии. Помимо уже известных моделей MSI продемонстрировала несколько концепций и специальных версий ускорителей. Среди наиболее интересных решений оказалась GeForce RTX 5090 SUPRIM Safeguard.

Эта карта оснащена системой Smart 12V Power Connector Detection, которая контролирует состояние разъёма питания 12V-2×6 и способна обнаруживать проблемы с подключением или ухудшение контакта. Дополняют систему безопасности аппаратный мониторинг силы тока в режиме реального времени, многоуровневые предупреждения пользователя и дополнительная защита eFuse от перегрузок и коротких замыканий.

На стенде также демонстрировались лимитированные версии GeForce RTX 5080 The Mandalorian and Grogu Edition OC и GeForce RTX 5070 World of Warcraft Midnight Void Edition OC, ориентированные на поклонников популярных игровых и кинематографических франшиз. Показали также и юбилейную GeForce RTX 5080 SUPRIM SOC Draco Epic.

MSI уделила внимание и твердотельным накопителям. Одной из новинок стал SSD Spatium M571 DLP формата M.2 с интерфейсом PCIe 5.0. Накопитель использует контроллер, изготовленный по 6-нм техпроцессу TSMC, обеспечивает скорость последовательного чтения до 14 500 Мбайт/с и записи до 11 700 Мбайт/с, а также поддерживает фирменную технологию DLP (Data Loss Protection), предназначенную для защиты данных при внезапном отключении питания. Максимальная ёмкость накопителя достигает 4 Тбайт.

В сегменте блоков питания центральное место занял флагманский MEG Ai1600T PCIE5 мощностью 1600 Вт. Модель соответствует стандарту энергоэффективности 80 Plus Titanium и получила сертификат Cybenetics A++ по уровню шума. Блок питания построен на цифровой платформе с использованием SiC-транзисторов и поддерживает программный мониторинг рабочих параметров.

Именно на примере этого устройства MSI подробно демонстрировала работу новой технологии GPU Safeguard+. Она предназначена для предотвращения повреждения разъёмов питания современных видеокарт и отслеживает распределение тока по линиям питания в режиме реального времени. В случае обнаружения аномалий система способна предупредить пользователя как программными средствами, так и громким звуковым сигналом.

Значительную часть стенда занимали системы охлаждения. Главной новинкой стала СЖО MEG Coreliquid E15 360. Она оснащена 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2240 × 1080 пикселей и поддержкой безочковых трёхмерных эффектов. Дополняют конструкцию технология Laminar Focus Fan, магнитная система крепления вентиляторов и комплекс Cooling Safeguard для мониторинга состояния системы.

Для более массового сегмента были подготовлены модели MAG Coreliquid P22 360 и MAG Coreliquid A23 360 Fabric. Первая получила 2,1-дюймовый IPS-дисплей и фирменную систему MSI EZ Display, а вторая выделяется необычной тканевой отделкой крышки помпы, новой помпой повышенной эффективности и вентиляторами CycloBlade 7 с поддержкой EZ Connect.

Помимо жидкостных систем компания показала и новый башенный кулер MAG CoreFrozr AP15. Модель получила цифровой дисплей для отображения рабочих параметров, шесть тепловых трубок и оптимизированную конструкцию для работы с процессорами AMD Ryzen X3D.

Не менее интересными оказались новые корпуса. Флагманский MEG Maestro 900R выполнен в необычной симметричной компоновке и предлагает съёмный лоток для материнской платы с возможностью установки в четырёх различных положениях. Корпус поддерживает платы формата E-ATX, видеокарты длиной до 440 мм и вертикальную установку графического ускорителя через интерфейс PCIe 5.0. Также предусмотрена система Dual Adaptive Front I/O с возможностью подачи до 60 Вт через порт USB Type-C.

Более доступным решением стал MPG Vixta 300R Airflow. Корпус получил два 160-мм фронтальных вентилятора, поддержку материнских плат с разъёмами Back-Connect, встроенный ARGB/PWM-контроллер и безвинтовую конструкцию отдельных элементов. Дополнительное пространство в нижней части шасси предназначено для улучшения циркуляции воздуха и упрощения укладки кабелей.

Помимо комплектующих, MSI привезла на Computex 2026 новую игровую периферию и сетевое оборудование. Среди периферии компания выделила геймерскую механическую клавиатуру Strike Alloy TMR с магнитными переключателями TMR, поддержкой Rapid Trigger и частотой опроса до 8000 Гц. Новинка выполнена в корпусе из магниево-алюминиевого сплава и может работать в паре с модулем Strike Nexus — компактным сенсорным дисплеем для отображения системной информации и управления функциями ПК.

Кроме того, MSI продемонстрировала сверхлёгкую мышь Forge GM340 Wireless массой всего 57 г с оптическим сенсором и частотой опроса 1000 Гц. Наконец, была показана гарнитура Maestro 500 Wireless с активным шумоподавлением ANC, системой шумоподавления микрофона ENC и автономностью до 90 часов. Быстрая зарядка обеспечивает до шести часов работы всего за пять минут подключения к источнику питания.

Ещё MSI показала тройку игровых беспроводных маршрутизаторов RadiX Wi-Fi 7, ориентированных на пользователей, которым важны высокая скорость соединения и минимальные задержки в онлайн-играх. Флагманский RadiX BE19000 Wi-Fi 7 Gaming Router NAS Lite Edition обеспечивает совокупную скорость передачи данных до 19 Гбит/с, оснащён двумя портами 10GbE и четырьмя 2,5GbE, а также получил слот для PCIe SSD, позволяющий использовать устройство в качестве компактного сетевого хранилища. Более доступные модели RadiX BE9400 и RadiX BE3600 предлагают скорость до 9,4 и 3,6 Гбит/с соответственно. Все роутеры серии поддерживают технологию MLO, фирменную систему приоритизации игрового трафика, защиту FortiSecu и совместимы с экосистемой MSI Mesh.

Новые платы, системы охлаждения, корпуса и блоки питания, а также периферия демонстрируют стремление MSI предложить пользователям мощные и надёжные решения для создания современных игровых ПК.