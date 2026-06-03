Microsoft анонсировала квантовый процессор Majorana 2, который позволит проводить вычисления в 1000 раз надёжнее, чем раньше

Microsoft представила на конференции Build в Сан-Франциско Majorana 2 — чип нового поколения для квантового компьютера. В его создании использовали агент искусственного интеллекта Discovery и новые материалы — это поможет ускорить создание рабочего квантового компьютера.

«При создании Majorana 2 отдел Microsoft Quantum улучшил набор материалов Majorana 1 для получения более стабильной топологической фазы. Выступавший в Majorana 1 сверхпроводником алюминий заменили свинцом, а активную полупроводниковую область выполнили в сочетании арсенида индия и антимонида арсенида индия. Эта замена материалов помогла значительно повысить производительность», — рассказал корпоративный вице-президент Microsoft по квантовому оборудованию Четан Наяк (Chetan Nayak).

Новые конструкция и материалы помогут «защитить хрупкие кубиты от космических возмущений, которые могут сделать их нестабильными». Кубиты в Majorana 2 стали в тысячу раз надёжнее, чем в чипе предыдущего поколения; повысилась и стабильность — среднее время жизни выросло до 20 с. Некоторые кубиты сохраняли своё состояние до минуты, и новый результат поможет компании ускорить разработку квантового компьютера, который можно будет применять на практике.

«Взяв этот быстрый прогресс за основу, мы ускорим разработку масштабируемого и практичного квантового компьютера — мы сократили сроки вдвое и теперь стремимся достичь этой цели к 2029 году. Это достижение станет важным этапом на пути к революционному отказоустойчивому квантовому компьютеру, способному решить проблемы, которые касаются всего человечества», — отметил господин Наяк. В основу чипа прошлого поколения Majorana 1 легли состояния материи, существовавшие только в теории, что вызывало вопросы в научном сообществе. Majorana 2 стал крупным шагом вперёд, считают в Microsoft, но реакция научного сообщества пока не последовала.

На конференции Build компания Microsoft также сообщила о выходе в общий доступ научного ИИ-агента Discovery и локального приложения, которое учёные использовали при разработке новых чипов. Discovery выступает помощником при проектировании основанных на ИИ рабочих процессов в области науки и техники.