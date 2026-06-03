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«Отвратительно в лучшем смысле этого слова»: сюжетный трейлер гротескного хоррора Ill поразил игроков уровнем жестокости

Канадско-армянская студия с российскими корнями Team Clout при поддержке Mundfish Powerhouse представила новый трейлер и сроки выхода своего гротескного хоррора от первого лица Ill.

Источник изображений: Team Clout

Источник изображений: Team Clout

Напомним, события Ill развернутся в огромном исследовательском комплексе, где пробудилась зловещая сущность. Игрокам предстоит дать бой ужасающим созданиям и проявить свои инстинкты выживания.

Представленный сюжетный трейлер Ill (см. версию с русской озвучкой) демонстрирует мрачные локации, важных персонажей и на удивление высокий градус жестокости: непредсказуемых монстров, реалистичную физику и систему расчленения.

Пользователи в комментариях остались ошарашены брутальностью и гротескностью игрового процесса Ill. «Выглядит отвратительно в лучшем смысле этого слова, я точно в деле», — отчитался пользователь SliChillax с форума ResetEra.

Зрители называют новый сюжетный трейлер Ill лучшей премьерой июньского выпуска State of Play, представителем «настоящего некстгена» и идеальным кандидатом для введения поддержки PS VR2.

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По словам основателя Mundfish Роберта Багратуни, Ill является переосмыслением того, как должен ощущаться хоррор: «Загадка, которую мы начали раскрывать с этим сюжетным трейлером, увлечёт игроков с головой».

Что касается сроков выхода, то Ill поступит в продажу на протяжении 2027 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S. Обещают повествование в стиле боди-хорроров, атмосферу бесконечного ужаса и леденящий кровь звук.

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Теги: ill, team clout, mundfish powerhouse, хоррор, state of play
ill, team clout, mundfish powerhouse, хоррор, state of play
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