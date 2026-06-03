Сегодня 04 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости разгон и замеры производительности систе... Asus научила GeForce RTX 5090 потреблять...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Asus научила GeForce RTX 5090 потреблять больше 1000 Вт через один кабель — напряжение увеличили вчетверо

Asus продемонстрировала на выставке Computex 2026 модифицированный вариант видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090, обозначенный как ASTRAL-RTX5090. Компания увеличила её рабочее напряжение до 48 В, что позволило поднять мощность со стандартных 600 до 1000 Вт, снизив при этом силу тока, пишет ComputerBase.

Источник изображений: computerbase.de

Источник изображений: computerbase.de

На снимке экрана системы входное напряжение зафиксировано на уровне 48,1 В при общем потреблении энергии 1030,3 Вт. В демонстрации использован кабель с разъёмом типа 12V-2×6, но его рабочее напряжение подняли с 12 до 48 В, чтобы снизить силу тока. При выходе на 1000 Вт напряжение 48 В даёт около 20,8 А общего тока, или примерно по 3,5 А на каждый провод — замеры показали от 3,56 до 3,71 А. Для сравнения: при 12 В и мощности 600 Вт получается 50 А на кабель и по 8,3 А на каждый провод. Если при той же мощности 600 Вт поднять напряжение до 48 В, то общий ток падает до 12,5 А, или 2,1 А на каждый провод. Поэтому в Asus смогли поднять мощность до 1000 Вт, не создавая такой же нагрузки на кабель.

В установке использовали модифицированный вариант видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 с жидкостным охлаждением, а не обычную розничную версию. Этот демонстрационный образец обеспечивает повышенный уровень защиты для энтузиастов при подаче до 1200 Вт через кабель 12V-2×6: архитектура на 48 В снижает ток, уменьшает потери мощности и тепловыделение, увеличивая общую энергоэффективность и надёжность. Предусмотрено автоматическое переключение между режимами 12 и 48 В. Архитектура на 12 В по-прежнему используется из соображений безопасности для человека — с ней также проще регулировать напряжение на графическом процессоре. Но в Asus уже отметили, что изучают этот вопрос применительно к графическим процессорам эпохи ИИ.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Asus представила мышь ROG Harpe II Extreme Edition 20 с прозрачным корпусом, позолотой и ценой $260
Asus представила открытый корпус ROG GR20 Edition 20 с вентилятором с перекрестным потоком
Asus встроила во флагманскую плату ROG Crosshair X870E Edition 20 огромный OLED-дисплей и 360-мм СЖО
Nvidia возобновила производство GeForce RTX 3060 12GB в Китае из-за нехватки недорогих современных видеокарт и проблем с поставками памяти
MaxSun привезла на Computex 2026 десятилетнюю Radeon RX 580 с шестью HDMI
MSI показала кулер с алмазами и металлическими вентиляторами для видеокарт нового поколения
Теги: asus, видеокарта, computex 2026
asus, видеокарта, computex 2026
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Google выпустила мультимодальную ИИ-модель Gemma 4 12B, которая запустится прямо на ноутбуке
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
Wildberries разрабатывает отечественный мессенджер — его уже используют сотрудники
«У потребителей огромный выбор»: глава Valve Гейб Ньюэлл отверг обвинения в монополии Steam
Amazon встроила в поиск ИИ-картинки несуществующих товаров, чтобы помочь найти настоящие 6 ч.
Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame 8 ч.
Цукерберг хочет, чтобы ИИ Meta управлял всем бизнесом пользователей 10 ч.
Meta в европейском суде не смогла избавиться от статуса «привратника» 10 ч.
Колонку Creative превратили в инструмент для взлома ПК — компания уязвимость отрицает и исправлять не будет 10 ч.
Microsoft планирует «вызвать зависимость» пользователей от своего нового ИИ-помощника Scout 11 ч.
Новая игра разработчиков Shovel Knight обеспечила студии светлое будущее — раскрыты продажи Mina the Hollower 11 ч.
Meta, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников 11 ч.
Исследователи создали червя на основе ИИ — он может использовать любую известную компьютерную уязвимость 12 ч.
В один день с Control Resonant выйдет психологический хоррор Silent Hill: Townfall — с туманным островом конца 90-х и видом от первого лица 15 ч.
Новая статья: ИИтоги мая 2026 г.: AI knows best, но это не точно 4 ч.
Wentai представила первый в мире блок питания с сертификатом Cybenetics Diamond — AiBARZA Aldan-D1515 на 1300 Вт 6 ч.
Surface Laptop Ultra получил нестандартно большой порт USB-C — Microsoft не раскрывает, в чём его секрет 6 ч.
Corsair показала прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal 6 ч.
Учёные построили первый в мире кремниевый спинтронный чип для вероятностных ИИ-вычислений 6 ч.
Импортозамещение по-европейски: ЕС запустил большой план по снижению зависимости от США и Китая в чипах, ИИ и облаках 8 ч.
Запущен крупнейший в мире частный лазер — он должен приблизить эпоху термояда 9 ч.
Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: материнские платы, уникальные видеокарты, СЖО, корпуса и блоки питания 11 ч.
Intel применила твердотельный кулер Frore AirJet Mini в эталонном 11-мм ноутбуке с Wildcat Lake 11 ч.
Thermaltake показала CAPO X — огромный корпус за $190 для сборки сразу двух игровых ПК 11 ч.