Asus научила GeForce RTX 5090 потреблять больше 1000 Вт через один кабель — напряжение увеличили вчетверо

Asus продемонстрировала на выставке Computex 2026 модифицированный вариант видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090, обозначенный как ASTRAL-RTX5090. Компания увеличила её рабочее напряжение до 48 В, что позволило поднять мощность со стандартных 600 до 1000 Вт, снизив при этом силу тока, пишет ComputerBase.

На снимке экрана системы входное напряжение зафиксировано на уровне 48,1 В при общем потреблении энергии 1030,3 Вт. В демонстрации использован кабель с разъёмом типа 12V-2×6, но его рабочее напряжение подняли с 12 до 48 В, чтобы снизить силу тока. При выходе на 1000 Вт напряжение 48 В даёт около 20,8 А общего тока, или примерно по 3,5 А на каждый провод — замеры показали от 3,56 до 3,71 А. Для сравнения: при 12 В и мощности 600 Вт получается 50 А на кабель и по 8,3 А на каждый провод. Если при той же мощности 600 Вт поднять напряжение до 48 В, то общий ток падает до 12,5 А, или 2,1 А на каждый провод. Поэтому в Asus смогли поднять мощность до 1000 Вт, не создавая такой же нагрузки на кабель.

В установке использовали модифицированный вариант видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090 с жидкостным охлаждением, а не обычную розничную версию. Этот демонстрационный образец обеспечивает повышенный уровень защиты для энтузиастов при подаче до 1200 Вт через кабель 12V-2×6: архитектура на 48 В снижает ток, уменьшает потери мощности и тепловыделение, увеличивая общую энергоэффективность и надёжность. Предусмотрено автоматическое переключение между режимами 12 и 48 В. Архитектура на 12 В по-прежнему используется из соображений безопасности для человека — с ней также проще регулировать напряжение на графическом процессоре. Но в Asus уже отметили, что изучают этот вопрос применительно к графическим процессорам эпохи ИИ.