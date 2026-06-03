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Gigabyte показала материнскую плату с LGA 1954 для следующих Intel Core Ultra, но это не точно

По неподтвержденной информации, платформа Intel следующего поколения с процессорным разъёмом LGA 1954 останется актуальной три, если не четыре поколения процессоров. Первой материнскую плату на новом чипсете Intel Z990 для чипов Nova Lake, возможно, продемонстрировала на выставке Computex 2026 компания Gigabyte. На неё обратил внимание тайваньский ресурс BenchLife.

Источник изображений: benchlife.info

Источник изображений: benchlife.info

Разъём для процессора на плате был закрыт, поэтому невозможно определить, для каких чипов она предназначается, но скорее всего там тот самый LGA 1954. При изучении снимка можно почерпнуть другие подробности: на ней обнаружены два разъёма EPS12V и два 8-контактных коннектора питания PCIe — второй находится рядом с 24-контактным ATX, то есть плата предназначена для серьёзного разгона или сможет обеспечить питанием 52-ядерные чипы Nova Lake.

Внимание привлекают также не менее шести разъёмов M.2, и все они закрыты охлаждающими пластинами; на задней панели размещены четыре порта USB Type-C множество портов USB Type-A и других разъёмов. И по крайней мере два порта USB Type-C должны быть Thunderbolt 5. Ещё одна особенность материнской платы Gigabyte — наличие вентилятора с магнитным креплением, который обдувает слоты оперативной памяти, что актуально для DDR5. Если плата поддерживает модули с 8000 МТ/с, то подобное решение может быть востребованным. Представители Gigabyte комментариев по поводу данного экспоната не дали.

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Теги: gigabyte, intel, материнская плата, computex 2026
gigabyte, intel, материнская плата, computex 2026
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