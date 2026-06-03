Сегодня 04 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости материнские платы ASRock показала платы X870E Taichi 10th ...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

ASRock показала платы X870E Taichi 10th Anniversary и Z890 Taichi 10th Anniversary для AMD и Intel

Компания ASRock привезла на выставку Computex 2026 две материнские платы Taichi 10th Anniversary, разработанные по случаю 10-летия бренда Taichi. Одна модель предназначена для платформы AMD, другая — для Intel.

Источник изображения: VideoCardz

Источник изображения: VideoCardz

Ранее ASRock подтвердила, что юбилейная линейка продуктов будет включать специальные версии материнских плат, видеокарт, блоков питания, мониторов и систем жидкостного охлаждения. Представленными платами оказались X870E Taichi 10th Anniversary (для AMD) и Z890 Taichi 10th Anniversary (для Intel).

Источник изображения: ASRock

Источник изображения: ASRock

Плата X870E Taichi 10th Anniversary, судя по всему, основана на актуальной модели X870E Taichi. Она оснащена 27-фазной (схема 24+2+1) подсистемой питания VRM с фазами, рассчитанными на силу тока 110 А. Плата предлагает 10-гигабитный сетевой адаптер LAN, порты USB4, а также ЦАП ESS Sabre. Кроме того, она оснащена микросхемой BIOS ёмкостью 64 Мбайт, что должно обеспечить возможность будущих обновлений прошивки с выходом новых поколений процессоров.

Модель Z890 Taichi 10th Anniversary использует 20-фазную подсистему питания VRM и оснащена 5-гигабитным сетевым адаптером LAN. Плата предназначена для процессоров Intel Core Ultra 200-й серии в исполнении LGA 1851.

ASRock называет эти платы концептуальными моделями. Производитель пока не подтвердил планов по их выпуску. Этим также объясняется, почему компания ещё не опубликовала полные технические характеристики представленных новинок.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
ASRock анонсировала игровые мониторы Taichi и Phantom Gaming на базе QD-OLED и Tandem OLED
ASRock выпустит видеокарту Radeon RX 9070 XT Taichi 10th Anniversary Edition по случаю 10-летия бренда Taichi
ASRock выпустила 27-дюймовый монитор Phantom Gaming PG27QFW2A с QHD и 400 Гц и представила 32-дюймовый PG32QFT с QHD и 180 Гц
Asus встроила во флагманскую плату ROG Crosshair X870E Edition 20 огромный OLED-дисплей и 360-мм СЖО
Gigabyte представила платы X870E Aorus Infinity Next с пористыми радиаторами и X870 Aorus Infinity для разгона памяти
В честь 40-летия MSI выпустит ноутбук Titan 18 HX и плату MEG X870E Ace MAX в спецверсиях Draco Epic
Теги: материнские платы, asrock, taichi, amx x870e, intel z890, computex 2026
материнские платы, asrock, taichi, amx x870e, intel z890, computex 2026
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Google выпустила мультимодальную ИИ-модель Gemma 4 12B, которая запустится прямо на ноутбуке
Их делали инженеры, а не маркетологи: Thermal Grizzly представила свои первые вентиляторы для ПК
Wildberries разрабатывает отечественный мессенджер — его уже используют сотрудники
«У потребителей огромный выбор»: глава Valve Гейб Ньюэлл отверг обвинения в монополии Steam
Amazon встроила в поиск ИИ-картинки несуществующих товаров, чтобы помочь найти настоящие 6 ч.
Второе сюжетное дополнение к Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2 завершит поддержку игры — трейлер и дата выхода The Flower & The Flame 8 ч.
Цукерберг хочет, чтобы ИИ Meta управлял всем бизнесом пользователей 10 ч.
Meta в европейском суде не смогла избавиться от статуса «привратника» 10 ч.
Колонку Creative превратили в инструмент для взлома ПК — компания уязвимость отрицает и исправлять не будет 10 ч.
Microsoft планирует «вызвать зависимость» пользователей от своего нового ИИ-помощника Scout 11 ч.
Новая игра разработчиков Shovel Knight обеспечила студии светлое будущее — раскрыты продажи Mina the Hollower 11 ч.
Meta, Microsoft, SpaceX и спецслужбы разгромили международную сеть интернет-мошенников 11 ч.
Исследователи создали червя на основе ИИ — он может использовать любую известную компьютерную уязвимость 12 ч.
В один день с Control Resonant выйдет психологический хоррор Silent Hill: Townfall — с туманным островом конца 90-х и видом от первого лица 15 ч.
Новая статья: ИИтоги мая 2026 г.: AI knows best, но это не точно 4 ч.
Wentai представила первый в мире блок питания с сертификатом Cybenetics Diamond — AiBARZA Aldan-D1515 на 1300 Вт 6 ч.
Surface Laptop Ultra получил нестандартно большой порт USB-C — Microsoft не раскрывает, в чём его секрет 6 ч.
Corsair показала прозрачный блок питания HX1000i Shift Crystal 6 ч.
Учёные построили первый в мире кремниевый спинтронный чип для вероятностных ИИ-вычислений 6 ч.
Импортозамещение по-европейски: ЕС запустил большой план по снижению зависимости от США и Китая в чипах, ИИ и облаках 8 ч.
Запущен крупнейший в мире частный лазер — он должен приблизить эпоху термояда 9 ч.
Репортаж со стенда MSI на Computex 2026: материнские платы, уникальные видеокарты, СЖО, корпуса и блоки питания 11 ч.
Intel применила твердотельный кулер Frore AirJet Mini в эталонном 11-мм ноутбуке с Wildcat Lake 11 ч.
Thermaltake показала CAPO X — огромный корпус за $190 для сборки сразу двух игровых ПК 11 ч.