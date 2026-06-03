ASRock показала платы X870E Taichi 10th Anniversary и Z890 Taichi 10th Anniversary для AMD и Intel

Компания ASRock привезла на выставку Computex 2026 две материнские платы Taichi 10th Anniversary, разработанные по случаю 10-летия бренда Taichi. Одна модель предназначена для платформы AMD, другая — для Intel.

Ранее ASRock подтвердила, что юбилейная линейка продуктов будет включать специальные версии материнских плат, видеокарт, блоков питания, мониторов и систем жидкостного охлаждения. Представленными платами оказались X870E Taichi 10th Anniversary (для AMD) и Z890 Taichi 10th Anniversary (для Intel).

Плата X870E Taichi 10th Anniversary, судя по всему, основана на актуальной модели X870E Taichi. Она оснащена 27-фазной (схема 24+2+1) подсистемой питания VRM с фазами, рассчитанными на силу тока 110 А. Плата предлагает 10-гигабитный сетевой адаптер LAN, порты USB4, а также ЦАП ESS Sabre. Кроме того, она оснащена микросхемой BIOS ёмкостью 64 Мбайт, что должно обеспечить возможность будущих обновлений прошивки с выходом новых поколений процессоров.

Модель Z890 Taichi 10th Anniversary использует 20-фазную подсистему питания VRM и оснащена 5-гигабитным сетевым адаптером LAN. Плата предназначена для процессоров Intel Core Ultra 200-й серии в исполнении LGA 1851.

ASRock называет эти платы концептуальными моделями. Производитель пока не подтвердил планов по их выпуску. Этим также объясняется, почему компания ещё не опубликовала полные технические характеристики представленных новинок.