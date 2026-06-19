Путешествие в Бангкок c HUAWEI Mate 80 Pro или сказ про то, как бизнес-смартфон превращается в тревел-фотокамеру

Позиционирование старших смартфонов HUAWEI выстроено предельно четко. Самые инновационные технологии в плане съемки достаются аппаратам серии Pura, а Mate – это такой универсальный солдат, в котором, как правило, дебютируют свежие аппаратные платформы производителя и свежий софт. Раньше смартфоны тогда еще P-серии стоили чуть дешевле, теперь же Pura 80 Ultra – официально самый дорогая из трубок традиционной (не складной) конструкции, стоит в полтора раза дороже «весеннего» флагмана компании, Mate 80 Pro.

При этом HUAWEI Mate 80 Pro, не получив того самого двойного телефотомодуля с возможностью переключать фокусные расстояния «на лету», тоже способен впечатлить уровнем съемки – хотя на это производитель осознанно не делает серьезного акцента. К примеру, технически тут мы видим те же тыльные камеры, что и на Mate 70 Pro. Да, заявлены новые алгоритмы и очередное улучшение и так близкой к идеалу цветопередачи, но как будто камера здесь немного вторична. А на самом деле это совсем не так. Мы говорили об этом в подробном обзоре HUAWEI Mate 80 Pro, теперь же – повторим пройденное в рамках небольшого фотопутешествия в Бангкок, столицу Таиланда. Скажу сразу – диапазон возможностей смартфона именно как инструмента тревел-фотографа очень впечатляет.

Для начала напомним, какая в Mate 80 Pro установлена система камер. Главный модуль получил сенсор разрешением 50 мегапикселей, с которым работает объектив эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) примерно 24 мм с переменной диафрагмой – ее можно регулировать в диапазоне от ƒ/1,4 до ƒ/4. Эта камера оснащена гибридным автофокусом (фазовый + контрастный с лазерным дальномером) и оптической стабилизацией.

Телефотомодуль оснащен сенсором на 48 мегапикселей, с которым работает перископическая оптика с одновременно длиннофокусной и «светлой» оптикой: ЭФР — 93 мм, светосила — ƒ/2,1. Используется фазовый автофокус, есть оптический стабилизатор. Эта камера может использоваться как для базовой съемки с зумом, так и для макросъемки, минимальная дистанция фокусировки составляет 5 см. Широкоугольная камера получила 40-мегапиксельный сенсор, оптику с ЭФР 13 мм и светосилой ƒ/2,2. Есть автофокус, а вот оптической стабилизации нет.

Начнем с базы – обычная стрит-фотография при нормальном освещении. Бангкок днем – не самый эффектный город: несмотря на тропический климат, цвета относительно скромные. Впечатляющей архитектуры тоже не слишком много. Но поймать интересные ракурсы можно – особенно с использованием расширенного угла обзора. По качеству изображения вопросов нет – и по детализации, и по динамическому диапазону полный порядок. Тут бы сказать, что в данных условиях все справятся хорошо, но столь уверенная работа именно с широким углом все же редкость.

А вот если пройтись по достопримечательностям, то цвета, наоборот, будут бросаться в глаза – свои храмы и дворцы тайцы стараются украсить очень ярко, с использованием позолоты и ярких красок. И тут уже свое слово берет система XMAGE, отвечающая у HUAWEI за цветопередачу – картинка одновременно очень сочная, но передающая реальность очень близко, Mate 80 Pro даже близко не перебарщивает с цветами.

Куда интереснее в Бангкоке не пытаться охватить камерой все поле собственного зрения, а выхватывать отдельные детали, сценки – так куда больше чувствуется азиатский колорит. Именно ради него и стоит сюда ехать. Для этого мы активируем зум – либо оптически, семикратный, либо «гибридный», 10-кратный – Mate 80 Pro позволяет в этом режиме снимать почти без потерь в качестве изображения.

Стоит же солнцу отправить к закату, как Бангкок словно расцветает, распускается изобилием цветов – закатные оттенки мешаются с неоном; город, словно бы вздохнув после удушающей дневной жары, может себе позволить быть красочным. Для схватывания этих моментов идет в ход весь арсенал доступных фокусных расстояний Mate 80 Pro – и тут как раз смартфон может проявить себя во всей красе, не просто продемонстрировав адекватный уровень при идеальном освещении, но и с близким к максимальному на сегодняшний день качеству снимая в сумерках или ночью.

Забираемся повыше – и делаем панорамные снимки вечернего и ночного города. Ну, не совсем панорамные – сам формат на Mate 80 Pro доступен, но эти «ленточные» фотографии мне кажутся неуместными. А вот обычные кадры на главную или широкоугольную камеру смотрятся здорово. Можно и выцеплять детали при помощи зума – обратите внимание, опять же, на яркие, но при этом корректные цвета.

Такой вид, к слову, открывается из ресторана и бара Akara Sky с иммерсивными «инстаграмными» зонами. На фото, как можете видеть, ничего не понятно, но очень интересно (и эффектно)! Лучше всего эта зона должна подходить для селфи, но, во-первых, избавлю вас от необходимости лицезреть мое лицо, во-вторых, на мой вкус, геометрия здесь захватывает даже больше без того, чтобы человек занимал большую часть кадра. Хотя к фронтальной камере Mate 80 Pro тоже нет никаких вопросов.

Отдельная прелесть камеры HUAWEI Mate 80 Pro – возможность выбора диафрагмы. Закрываем ее до уровня ƒ/2,5- ƒ/4 при ночной съемке – и получаем эффектные «звездочки» на источниках освещения, добавляющие атмосферы фотографиям. Да, в этом случае повышается вероятность получить слегка смазанный снимок, но при должном внимании (и поиске точки опоры) снять качественную фотографию не составляет труда.

Ну и какая же поездка в Таиланд без обязательных проб местной кухни – причем те, кого здесь едят, еще и выглядят впечатляюще (и немного пугающе).

Закончим же последним штрихом, который касается универсальной камеры, способной обеспечить любого тревел-фотографа полный арсеналом инструментов для съемки – макросъемкой с использованием телефотомодуля. Примеры, правда, сняты в данном случае не в Таиланде. Хорош Mate 80 Pro и в портретах, есть тут интересные фильтры и дополнительные режимы, но за три дня прогулок охватить все возможности смартфона просто нет возможности – так что за подробным обзором еще раз отошлю к полному обзору.