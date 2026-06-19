Сегодня 19 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Путешествие в Бангкок c HUAWEI Mate 80 P...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Путешествие в Бангкок c HUAWEI Mate 80 Pro или сказ про то, как бизнес-смартфон превращается в тревел-фотокамеру

Позиционирование старших смартфонов HUAWEI выстроено предельно четко. Самые инновационные технологии в плане съемки достаются аппаратам серии Pura, а Mate – это такой универсальный солдат, в котором, как правило, дебютируют свежие аппаратные платформы производителя и свежий софт. Раньше смартфоны тогда еще P-серии стоили чуть дешевле, теперь же Pura 80 Ultra – официально самый дорогая из трубок традиционной (не складной) конструкции, стоит в полтора раза дороже «весеннего» флагмана компании, Mate 80 Pro.

При этом HUAWEI Mate 80 Pro, не получив того самого двойного телефотомодуля с возможностью переключать фокусные расстояния «на лету», тоже способен впечатлить уровнем съемки – хотя на это производитель осознанно не делает серьезного акцента. К примеру, технически тут мы видим те же тыльные камеры, что и на Mate 70 Pro. Да, заявлены новые алгоритмы и очередное улучшение и так близкой к идеалу цветопередачи, но как будто камера здесь немного вторична. А на самом деле это совсем не так. Мы говорили об этом в подробном обзоре HUAWEI Mate 80 Pro, теперь же – повторим пройденное в рамках небольшого фотопутешествия в Бангкок, столицу Таиланда. Скажу сразу – диапазон возможностей смартфона именно как инструмента тревел-фотографа очень впечатляет.

Для начала напомним, какая в Mate 80 Pro установлена система камер. Главный модуль получил сенсор разрешением 50 мегапикселей, с которым работает объектив эквивалентным фокусным расстоянием (ЭФР) примерно 24 мм с переменной диафрагмой – ее можно регулировать в диапазоне от ƒ/1,4 до ƒ/4. Эта камера оснащена гибридным автофокусом (фазовый + контрастный с лазерным дальномером) и оптической стабилизацией.

Телефотомодуль оснащен сенсором на 48 мегапикселей, с которым работает перископическая оптика с одновременно длиннофокусной и «светлой» оптикой: ЭФР — 93 мм, светосила — ƒ/2,1. Используется фазовый автофокус, есть оптический стабилизатор. Эта камера может использоваться как для базовой съемки с зумом, так и для макросъемки, минимальная дистанция фокусировки составляет 5 см. Широкоугольная камера получила 40-мегапиксельный сенсор, оптику с ЭФР 13 мм и светосилой ƒ/2,2. Есть автофокус, а вот оптической стабилизации нет.

Начнем с базы – обычная стрит-фотография при нормальном освещении. Бангкок днем – не самый эффектный город: несмотря на тропический климат, цвета относительно скромные. Впечатляющей архитектуры тоже не слишком много. Но поймать интересные ракурсы можно – особенно с использованием расширенного угла обзора. По качеству изображения вопросов нет – и по детализации, и по динамическому диапазону полный порядок. Тут бы сказать, что в данных условиях все справятся хорошо, но столь уверенная работа именно с широким углом все же редкость.

А вот если пройтись по достопримечательностям, то цвета, наоборот, будут бросаться в глаза – свои храмы и дворцы тайцы стараются украсить очень ярко, с использованием позолоты и ярких красок. И тут уже свое слово берет система XMAGE, отвечающая у HUAWEI за цветопередачу – картинка одновременно очень сочная, но передающая реальность очень близко, Mate 80 Pro даже близко не перебарщивает с цветами.

Куда интереснее в Бангкоке не пытаться охватить камерой все поле собственного зрения, а выхватывать отдельные детали, сценки – так куда больше чувствуется азиатский колорит. Именно ради него и стоит сюда ехать. Для этого мы активируем зум – либо оптически, семикратный, либо «гибридный», 10-кратный – Mate 80 Pro позволяет в этом режиме снимать почти без потерь в качестве изображения.

Стоит же солнцу отправить к закату, как Бангкок словно расцветает, распускается изобилием цветов – закатные оттенки мешаются с неоном; город, словно бы вздохнув после удушающей дневной жары, может себе позволить быть красочным. Для схватывания этих моментов идет в ход весь арсенал доступных фокусных расстояний Mate 80 Pro – и тут как раз смартфон может проявить себя во всей красе, не просто продемонстрировав адекватный уровень при идеальном освещении, но и с близким к максимальному на сегодняшний день качеству снимая в сумерках или ночью.

Забираемся повыше – и делаем панорамные снимки вечернего и ночного города. Ну, не совсем панорамные – сам формат на Mate 80 Pro доступен, но эти «ленточные» фотографии мне кажутся неуместными. А вот обычные кадры на главную или широкоугольную камеру смотрятся здорово. Можно и выцеплять детали при помощи зума – обратите внимание, опять же, на яркие, но при этом корректные цвета.

Такой вид, к слову, открывается из ресторана и бара Akara Sky с иммерсивными «инстаграмными» зонами. На фото, как можете видеть, ничего не понятно, но очень интересно (и эффектно)! Лучше всего эта зона должна подходить для селфи, но, во-первых, избавлю вас от необходимости лицезреть мое лицо, во-вторых, на мой вкус, геометрия здесь захватывает даже больше без того, чтобы человек занимал большую часть кадра. Хотя к фронтальной камере Mate 80 Pro тоже нет никаких вопросов.

Отдельная прелесть камеры HUAWEI Mate 80 Pro – возможность выбора диафрагмы. Закрываем ее до уровня ƒ/2,5- ƒ/4 при ночной съемке – и получаем эффектные «звездочки» на источниках освещения, добавляющие атмосферы фотографиям. Да, в этом случае повышается вероятность получить слегка смазанный снимок, но при должном внимании (и поиске точки опоры) снять качественную фотографию не составляет труда.

Ну и какая же поездка в Таиланд без обязательных проб местной кухни – причем те, кого здесь едят, еще и выглядят впечатляюще (и немного пугающе).

Закончим же последним штрихом, который касается универсальной камеры, способной обеспечить любого тревел-фотографа полный арсеналом инструментов для съемки – макросъемкой с использованием телефотомодуля. Примеры, правда, сняты в данном случае не в Таиланде. Хорош Mate 80 Pro и в портретах, есть тут интересные фильтры и дополнительные режимы, но за три дня прогулок охватить все возможности смартфона просто нет возможности – так что за подробным обзором еще раз отошлю к полному обзору.

Теги: huawei, смартфон, huawei mate 80 pro
huawei, смартфон, huawei mate 80 pro
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти США подозревают, что передовое EUV-оборудование ASML для производства чипов могло попасть в Китай
«Даже представить не могу, сколько сил ушло на всё это»: фанатов Morrowind впечатлил грибной город Садрит Мора в реалистичном масштабе
Первые за год новые кадры из GTA VI впечатлили фанатов детализацией
Для Titan Quest 2 вышло «самое большое и эпичное» обновление — оно добавило в игру перевод на русский язык
Rockstar показала официальную обложку GTA VI и подтвердила, когда стартуют предзаказы — 25 июня
«Яндекс» добавил в чат с «Алисой AI» ИИ-персонажей 34 мин.
Google DeepMind выработала линию защиты от собственных ИИ-агентов 60 мин.
Adobe и Microsoft добились роста производительности Photoshop на 20 % 2 ч.
Японский GlobalSign провёл вторую волну отзыва сертификатов у российских организаций 2 ч.
Русский язык, новый регион и встреча с Ведьмой: ролевой шутер Witchfire от ветеранов Painkiller получил последнее крупное обновление в раннем доступе 3 ч.
ChatGPT «по собственной воле» стал генерировать изображения интимного и насильственного характера 3 ч.
Получившие ранний доступ к Mythos клиенты Anthropic сохранили его даже после недавней блокировки 4 ч.
Белый дом работает с Anthropic над созданием правил безопасного применения ИИ-моделей 6 ч.
В российском Epic Games Store стартовала раздача Citizen Sleeper — текстовой RPG на обломках межпланетного капитализма 13 ч.
Duke Nukem 3D, Blood, Shadow Warrior и не только: российский разработчик портировал в браузер классические шутеры на движке Build Engine 16 ч.
Мировые поставки умных часов в I квартале 2026 года сохранили темпы роста 15 мин.
В устройствах Apple с чипами A12 и A13 найдена неустранимая уязвимость, подходящая для джейлбрейка 27 мин.
В NASA испытали «шагающий» ровер — он карабкается на скалы и ездит «крабиком» 40 мин.
Путешествие в Бангкок c HUAWEI Mate 80 Pro или сказ про то, как бизнес-смартфон превращается в тревел-фотокамеру 2 ч.
Huawei назвала условия лицензирования патентов на технологию Wi-Fi 7 3 ч.
SpaceX готовится выпустить облигации на сумму $20 млрд, чтобы погасить кредит на покупку xAI 3 ч.
Valve представила три сценария сроков доставки Steam Controller — вплоть до 2027 года 4 ч.
Исполнительным вице-президентом Intel Foundry назначен бывший глава SK hynix 7 ч.
Акции SanDisk и Micron резко выросли после того, как Apple пообещала поднять цены 11 ч.
Новая статья: Обзор игрового ноутбука MAIBENBEN Typhoon X16C: рабочий класс, версия 2026 12 ч.