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Xiaomi выпустила пауэрбанк на 20 000 мАч со встроенным кабелем USB-C за €19

Компания Xiaomi представила новый пауэрбанк ёмкостью 20 000 мА·ч, расширив линейку зарядных аксессуаров. Устройство с незамысловатым названием Xiaomi 20 000mAh 22,5W Power Bank (2026) уже доступно на китайском рынке по цене в 149 юаней (около €19).

Источник изображений: Xiaomi

Источник изображений: Xiaomi

Новый пауэрбанк сохранил довольно простой дизайн, напоминающий предыдущие модели бренда. Он доступен в светло-сером и тёмно-сером цветовых вариантах, а его вес составляет 343 г. Наряду со встроенным кабелем USB Type-C в конструкции предусмотрен ещё один интерфейс USB Type-C и один USB Type-A. Все три порта поддерживают зарядку на скорости 22,5 Вт. Это не прорыв по меркам 2026 года, но такой мощности вполне достаточно для зарядки смартфонов и небольших гаджетов, таких как наушники или смарт-часы.

Пауэрбанк Xiaomi поддерживает двунаправленную зарядку мощностью 22,5 Вт. Это означает, что он может накапливать и отдавать энергию с одной скоростью. По данным производителя, новинка может зарядить смартфон Xiaomi 17 до 25 % за 30 минут, тогда как аккумулятор iPhone 17 за тот же период зарядится до 46 %.

В конструкции пауэрбанка используется два элемента питания ёмкостью 10 000 мА·ч каждый. Имеется защита от перезаряда, перегрева, коротких замыканий и других распространённых рисков. Поддерживается одновременная зарядка нескольких устройств. Главная особенность устройства в наличии встроенного кабеля, за счёт чего пользователи могут заряжать свои устройства без необходимости носить отдельный кабель.

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Теги: пауэрбанк, xiaomi, зарядное устройство
пауэрбанк, xiaomi, зарядное устройство
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