Thermaltake показала CAPO X — огромный корпус за $190 для сборки сразу двух игровых ПК

Компания Thermaltake привезла на выставку огромный компьютерный корпус CAPO X, позволяющий собрать внутри две игровые системы, в том числе с кастомными контурами СЖО. Производитель сообщил, что корпус поступит в продажу в этом месяце по цене $189,99.

За основу корпуса CAPO X компания Thermaltake взяла прототип корпуса View Cross TG, показанный на выставке CES 2026 в начале года. Производитель довёл его до ума и переименовал в CAPO X или Cross-Platform Architecture for Parallel Operation, что можно перевести как «кроссплатформенная архитектура для параллельных операций».

Корпус поддерживает сборку двух систем на базе плат Micro-ATX с двумя блоками питания ATX. Это делает его идеальной основой для сборки стримерского и вспомогательного ПК, который будет отвечать, например, за захват видео.

Также корпус поддерживает установку до двух радиаторов СЖО типоразмера 280 мм на боковой стенке или двух 360-мм радиаторов (один сверху, другой на боковой стенке). За лотком материнской платы корпуса расположены места для установки двух 3,5-дюймовых или пяти 2,5-дюймовых накопителей. В общей сложности корпус поддерживает установку до 13 вентиляторов размером 120 мм.

Для двух собранных ПК корпус предлагает отдельные панели разъёмов: один набор находится в передней части корпуса, другой — сверху.

На своём стенде на выставке Computex 2026 производитель демонстрирует несколько сборок на базе CAPO X, включая варианты с кастомными СЖО.