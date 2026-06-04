В России стартовал предзаказ на смартфон Huawei nova 15 Max и начались продажи смарт-часов Huawei Fit 5 Pro и

В России стартовал приём предварительных заказов на смартфон Huawei nova 15 Max, а также продажи умных часов Huawei Fit 5 Pro, сообщили в розничной сети оператора МТС.

Смартфон Huawei nova 15 Max может похвастаться ёмким аккумулятором на 8500 мА·ч, которого хватит на 23 часа непрерывного воспроизведения видео. На борту присутствует 6,84-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 кд/м² и поддержкой технологий защиты зрения — есть, в частности, ШИМ-затемнение частотой 2160 Гц.

На задней панели размещена 50-мегапиксельная камера, оборудованная крупным сенсором с цветовыми фильтрами RYYB — в сочетании с диафрагмой f/1,9 она позволяет получать качественные снимки даже при слабом освещении; сообщается о поддержке двухкратного зума и портретной съёмке с эффектом боке. Корпус имеет защиту по стандарту IP65 и сертификат прочности SGS — Huawei nova 15 Max выдерживает изгиб с усилием до 100 кг. Громкость звука перед экраном может превышать 85 дБ; отмечается поддержка Wi-Fi 7, наличие интеллектуальных функций, дополнительной кнопки X и средств защиты конфиденциальных данных.

Смарт-часы Huawei Fit 5 Pro имеют размеры 44,5 × 40,8 × 9,5 мм при массе 30,4 г без ремешка. Корпус изготовлен из алюминия, безель — из титана, а экран защищён сапфировым стеклом. Вокруг дисплея с диагональю 1,92 дюйма находятся рамки толщиной 1,8 мм — полезная площадь экрана составляет 83 %, и он может похвастаться яркостью до 3000 кд/м².

Важной функцией Huawei Fit 5 Pro является режим мини-тренировок для тех, кто стремится поддерживать форму. Эти упражнения продолжительностью от 30 секунд можно выполнять почти в любых условиях без специальных снарядов. В наличии также режимы профессиональных тренировок. Ресурса аккумулятора хватит на семь дней стандартного или десять дней экономичного использования. Имеется функция бесконтактной оплаты через NFC.

Смартфон Huawei nova 15 Max предлагается в пудровом розовом, лазурно-голубом и чёрном цветах по цене 24 990 руб. за конфигурацию 8/256 Гбайт. Умные часы Huawei Fit 5 Pro продаются в оранжевой, белой и чёрной расцветках по цене 25 990 руб.