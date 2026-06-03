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Wildberries разрабатывает отечественный мессенджер — его уже используют сотрудники

Маркетплейс Wildberries разрабатывает собственный мессенджер, сообщила основательница Wildberries Татьяна Ким в интервью ТАСС. По её словам, он сейчас используется в тестовом режиме сотрудниками компании.

Источник изображения: Wildberries

Источник изображения: Wildberries

Ким рассказала, что разработка мессенджера началась командой маркетплейса после объединения Wildberries с Russ в 2024 году и создания ООО «РВБ», и длится уже третий год. Изначально он задумывался как площадка для общения с командой и решения внутренних вопросов, но у разработчиков планы гораздо обширнее — они хотят сделать продукт, который можно будет вывести на рынок.

Ким отметила, что создание мессенджера является вполне логичным шагом для крупнейшего в стране оператора наружной рекламы хотя на данном этапе он в первую очередь должен способствовать решению внутренних проблем. Если же выходить с этим решением на рынок, «нужно придумать что-то новенькое, что-то необычное». «Но у нас развивается наша платформа для видеошопинга — Wibes», — отметила Ким, добавив, что «в Wibes тоже есть легкая форма мессенджера для переписок». «Пока нельзя создавать групповые чаты, но скоро, возможно, будет», — сообщила основательница Wildberries. Видеоплатформу Wibes для покупателей, продавцов и блогеров маркетплейс запустил в марте 2025 года.

Вместе с тем, судя по всему, у Wildberries нет планов по выходу на рынок мессенджеров со своим решением. Отвечая на вопрос по поводу даты выпуска мессенджера для всеобщего пользования, Ким сообщила: «Когда он будет достойным для того, чтобы его вывести наружу, значит, тогда и выведем».

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Теги: wildberries, мессенджер
wildberries, мессенджер
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