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Мессенджер MAX удалили из Apple App Store — VK подтвердила, что попробует вернуть его на iPhone

Мессенджер «Макс» стал недоступен для загрузки в App Store, при этом ранее установленные на устройства пользователей приложения продолжают работать. Пресс-служба VK подтвердила факт блокировки и сообщила, что компания уже направила запрос в Apple для получения разъяснений.

Источник изображения: Max

Источник изображения: Max

«Макс», принадлежащий холдингу VK, исчез из поиска магазина Apple, а при попытке перейти по прямой ссылке на страницу приложения появляется уведомление о его недоступности в стране или регионе пользователя, сообщает «Коммерсантъ». В VK подтвердили, что ранее установленные версии мессенджера сохранили свою работоспособность.

«Команда МАХ направила запрос о предоставлении разъяснений в Apple и работает над оперативным решением проблемы», — сообщает компания. В VK добавили, что «Макс» можно скачать в других магазинах приложений, включая Google Play, Samsung Store, Huawei AppGallery, Xiaomi Store, Vivo Store и RuStore, а также на официальном сайте мессенджера.

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Теги: мессенджеры, vk
мессенджеры, vk
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