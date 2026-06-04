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Google пообещала восполнять больше воды, чем потребляют её ЦОД

Американская общественность всё громче выражает свои протесты против активно строящихся в стране центров обработки данных — одной из ключевых проблем считается использование водных ресурсов. В этой связи Google решила расширить свои программы «бережного использования воды» и взять на себя обязательства восполнять больше ресурсов, чем потребляется.

Источник изображений: blog.google

Источник изображений: blog.google

ЦОД для систем ИИ активно потребляют воду для охлаждения оборудования, и Google не является исключением. Компания продолжает утверждать, что влияние ЦОД на потребление воды в США незначительно, но она намерена развивать программы, направленные на защиту ценного ресурса. В этой связи она взяла на себя пять обязательств.

Во-первых, к 2030 году восполнять больше воды, чем потребляют её ЦОД. В 2025 году Google восполнила около 26,5 млн м3 воды — столько в год потребляют 70 000 средних американских домохозяйств. У компании 165 проектов по управлению водными ресурсами в 97 водосборных бассейнах. К 2030 году эти проекты помогут Google восполнять 72 млн м3 воды ежегодно — этого объёма хватит на водоснабжение Лос-Анджелеса в течение 40 дней. Многие из проектов направлены не только на увеличение объёмов воды, но и на повышение её качества.

Во-вторых, компания намерена оказывать помощь в модернизации инфраструктуры водоснабжения и водоотведения. Водохозяйственные предприятия часто не получают достаточного финансирования. На сегодняшний день Google выделила на эти цели более $500 млн. Программа включает широкий спектр проектов — от улучшения местных источников водоснабжения до обнаружения утечек в трубах.

В-третьих, защиту подверженных угрозам водосборных бассейнов способны обеспечить решения для ЦОД с воздушным охлаждением. Решение об использовании водяного охлаждения принимается ещё до начала строительства — только если местные ресурсы здоровы и устойчивы. В зонах высокого риска используется воздушное охлаждение или переработанная вода.

В-четвёртых, Google намерена повысить прозрачность в вопросах потребления воды. Компания стала первым крупным поставщиком облачных услуг, который раскрыл информацию о годовом потреблении воды ЦОД.

В-пятых, Google будет продолжать поиск альтернативных решений для защиты водных ресурсов, например, использовать в ЦОД очищенные сточные воды. Подобный проект уже реализуется в округе Дуглас штата Джорджия.

К 2030 году Google планирует восполнять 120 % воды, потребляемой на площадках ЦОД. В ближайшее время она направит $17 млн на новые проекты по рациональному потреблению воды в штатах Джорджия, Айова, Мичиган, Миннесота, Миссури, Небраска и Техас — в дополнение к вышеупомянутым 165 проектам.

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Теги: google, цод, вода
google, цод, вода
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