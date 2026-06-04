Сегодня 04 июня 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда OpenAI и Anthropic потребовали ограничит...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

OpenAI и Anthropic потребовали ограничить ИИ из-за риска биологического оружия

Компании OpenAI и Anthropic направили в Управление по науке и технологической политике Белого дома (OSTP) открытое письмо с просьбой ограничить возможности разработки биологического оружия с помощью ИИ. Подобное становится возможным с появлением передовых моделей искусственного интеллекта и услуг по изготовлению синтетических ДНК на заказ. Недостаточный контроль и слабая проверка заказчиков грозят привести к возникновению биологических угроз, что необходимо предотвратить.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

По словам подписантов, среди которых также Microsoft и ряд крупных экспертов в области биологии и ИИ, существующая нормативная база не обеспечивает надлежащей проверки клиентов для предотвращения биологических угроз, связанных с использованием систем искусственного интеллекта и технологий синтеза ДНК, а также белков и других искусственно созданных биологических материалов. Между тем современные модели ИИ общего назначения, обученные на огромных массивах научных данных, способны существенно снизить порог входа в область синтетической биологии, предоставляя подробные протоколы синтеза и последовательности действий, понятные даже неспециалистам.

В настоящее время проверка заказчиков и самих заказов компаниями — производителями биоматериалов фактически ведётся на добровольной основе. Конечно, существуют сертифицированные биолаборатории, контролируемые федеральными агентствами, где контроль максимален. Но на фоне множества частных компаний это слабое утешение.

Особую тревогу вызывает способность ИИ-агентов не просто пересказывать учебники, но и предлагать неочевидные «обходные пути» синтеза токсинов, помогать в поиске оборудования и устранять неполадки в процессе производства. Подобное, очевидно, требует введения обязательного внешнего аудита, а также привлечения специалистов-биологов к предварительному тестированию ИИ-моделей для контролируемого выявления «опасных возможностей» до открытия доступа к ним для широкой публики.

Авторы письма признают, что чрезмерно жёсткие рамки контроля могут замедлить законные биотехнологические исследования, включая разработку новых лекарств и вакцин. В связи с этим они предлагают внедрить многоуровневую систему контроля доступа: чем выше биологические риски использования той или иной ИИ-модели, тем более строгой должна быть проверка пользователей и тем более узкому кругу аккредитованных учёных она должна быть доступна. Такой подход, по мнению технологических компаний, позволит не «задушить» инновации, но создаст цифровой барьер, достаточно высокий, чтобы остановить злоумышленников.

В целом подписанты письма надеются на «юридическую ясность» и создание государственной системы надзора. Они просят правительство классифицировать работу с моделями, имеющими двойное назначение, как вид деятельности, подлежащий лицензированию или обязательной экспертизе. Авторы письма настаивают, что саморегулирование рынка здесь невозможно в силу стратегической важности вопроса: если раньше для создания биологического оружия требовалась инфраструктура государственного уровня, то ИИ делает соответствующие знания потенциально доступными для небольших маргинальных групп. Такого быть не должно.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Биологический ИИ оказался обоюдоострым: он создаёт и яды, и антидоты — и не ясно, что опаснее
Biomemory вот-вот представит ЦОД-решение для хранения данных на основе ДНК
Хранение данных на ДНК в дата-центрах уже в текущем году — французы готовы сделать фантастику реальностью
Apple доверит ИИ-чипам Nvidia обработку данных пользователей Siri
Google пообещала восполнять больше воды, чем потребляют её ЦОД
Broadcom потеряла $300 млрд капитализации, разочаровав инвесторов умеренным прогнозом по выручке от ИИ-чипов
Теги: искусственный интеллект, биологическая угроза, законодательство
искусственный интеллект, биологическая угроза, законодательство
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Китай без предупреждения запустил ракету «Чанчжэн-12B» — свой аналог Falcon 9
Huawei поблагодарила США за санкции — они запустили рост китайской полупроводниковой отрасли
Мессенджер MAX удалили из Apple App Store — VK подтвердила, что попробует вернуть его на iPhone
Китай теряет столько же «зелёной» энергии, сколько потребляет вся Франция,— из-за проблем энергосистемы
«МегаФон»: всего 10 % телефонов в России готовы к работе в отечественных сетях 5G
AMD не планирует наделять поддержкой FSR 4.1 встроенную графику RDNA 3.5 11 мин.
FromSoftware подтвердила дату выхода Elden Ring: Tarnished Edition для Nintendo Switch 2 и платное дополнение для других платформ 54 мин.
Apple App Store обеспечил разработчикам приложений $1,4 трлн продаж — втрое больше, чем в 2019 году 3 ч.
«Всё, о чём я мечтал, и даже больше»: 10 минут геймплея Ace Combat 8: Wings of Theve привели фанатов в восторг 3 ч.
God of War Laufey не придётся ждать годами 3 ч.
Instagram оповестил пользователей, которых взломали с помощью ИИ-бота Meta 5 ч.
Авторитетный инсайдер считает, что большая июньская презентация Nintendo Direct пройдёт на следующей неделе 6 ч.
Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник стал рестлером — руководителя добавили в WWE 2K26 7 ч.
Meta вместо закрытия VR-приложения Supernatural выделит его разработку в самостоятельную компанию 7 ч.
Star Wars Zero Company скоро выйдет из тени — инсайдер рассекретил дату релиза суровой тактической стратегии от ветеранов XCOM 8 ч.
Cooler Master представила процессорный кулер V8 Ace 3DHP с «экстремальной» эффективностью теплоотвода 34 мин.
Представлен доступный смартфон Huawei nova Y74 — камера 50 Мп и батарея на 6620 мА·ч 37 мин.
AMD отобрала у Intel треть рынка x86-процессоров, пока рынок настольных CPU рухнул на 20 % 38 мин.
PowerColor показала видеокарты Radeon RX 9000, которые святятся под ультрафиолетом 2 ч.
3,84 Тбайт в формате M.2 — Swissbit представила SSD серии N7000 2 ч.
Silicon Motion нарастила продажи SSD-контроллеров на фоне дефицита NAND — нехватка памяти усугубится в 2027 году 2 ч.
7 из 10 американцев не хотят видеть дата-центры рядом с домом — ещё девять месяцев назад таких было лишь 42 % 3 ч.
Amazon представила полностью автономного складского робота Proteus с голосовым управлением 3 ч.
Microsoft: современный ИИ ЦОД потребляет воды не больше, чем ресторан 4 ч.
Репортаж со стенда Acer на Computex 2026: 50 лет инноваций, умные очки, игровые консоли и устройства нового поколения 4 ч.