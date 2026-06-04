Meta✴ вместо закрытия VR-приложения Supernatural выделит его разработку в самостоятельную компанию

Попытка компании Meta✴ выстроить привлекательную для широкой аудитории метавселенную, как считается, провалилась. Одним из немногих востребованных активов оставался отдел разработки фитнес-игры Supernatural для систем виртуальной реальности. Теперь он будет действовать как независимая компания.

В 2023 году Meta✴ пришлось выдержать восемь месяцев антимонопольной тяжбы, чтобы поглотить компанию Within, разработавшую Supernatural. Сделка обошлась в $400 млн плюс судебные издержки. И после всех этих усилий Meta✴ уволила значительную часть отдела разработки технологий виртуальной реальности и объявила, что перестанет развивать проект. При этом она проявила редкое милосердие и прислушалась к пользователям Supernatural, которые протестовали против его закрытия.

Спустя примерно пять месяцев после заморозки проекта Meta✴ позволила команде Supernatural отделиться в независимую компанию Supernatural Health, которая будет заниматься приложением далее. «Supernatural возродится. Те же тренеры, та же ДНК, та же одержимость тем, чтобы сделать фитнес лучшей частью дня — теперь мы начинаем с нуля как новая, независимая компания. <..> Мы признательны за платформу и предоставленные Meta✴ ресурсы на критическом этапе роста. Этот переход отражает всеобщее убеждение, что сообществу Supernatural лучше всего служит сплочённая, независимая команда», — говорится на её сайте.