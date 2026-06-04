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Глава Take-Two Interactive Штраус Зельник стал рестлером — руководителя добавили в WWE 2K26

Вышедший накануне патч для симулятора рестлинга WWE 2K26 от издательства 2K и разработчиков из Visual Concepts принёс с собой не только контент третьего сезона пропуска Ringside Pass, но и совершенно неожиданного бойца.

Источник изображений: 2K

Источник изображений: 2K

Как быстро подметили пользователи, незадокументированным изменением во вчерашнем патче для WWE 2K26 оказалось включение в состав рестлеров генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зельника (Strauss Zelnick).

Внутриигровой рейтинг Зельника составляет 77 из 100 баллов, что далеко не самый высокий показатель в WWE 2K26. В то же время руководитель умудрился оставить позади нескольких реальных рестлеров.

Выход 68-летнего бизнесмена на ринг (запечатлён на видео ниже) сопровождается эксклюзивной для него песней My Way в исполнении Фрэнка Синатры (Frank Sinatra) и уникальными репликами комментаторов.

«Он однозначно привёл себя в форму, но посмотрим, готов ли руководитель к выходу на ринг. <...> Штраус Зельник нацелен забрать титул в WWE. Более того, он даже может забрать два (take two)», — подметили комментаторы в WWE 2K26.

Стоит отметить, что Зельник не стал первым руководителем видеоигровой компании, появившимся в игре. В дополнении 3C3C1D119440927 к NieR: Automata давали сразиться с президентом Square Enix Ёсуке Мацудой (Yosuke Matsuda).

WWE 2K26 вышла 13 марта 2026 года на PC (Steam), PS5, Xbox Series X и S, а также Nintendo Switch 2. В Take-Two довольны результатами игры, однако Зельник считает, что франшиза ещё не реализовала свой потенциал.

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Теги: wwe 2k26, visual concepts, 2k, спортивный симулятор
wwe 2k26, visual concepts, 2k, спортивный симулятор
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