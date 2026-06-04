Касперский анонсировал «российскую железку» с фирменной ОС, которую «невозможно взломать»

Компания «Лаборатория Касперского» ведёт разработку защищённого смартфона, который невозможно взломать. Об этом в рамках сессии «Коммерсантъ» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор копании Евгений Касперский.

Во время выступления Касперский продемонстрировал участникам мероприятия прототип устройства. «Это не Android. Само собой, это не iPhone. Это не Huawei, это не Samsung. Это российская железка, операционная система наша. И это не Android совершенно. Вот веб взломать невозможно», — рассказал Евгений Касперский.

На данный момент смартфон от «Лаборатории Касперского» отсутствует в розничной продаже, но его можно получить в рамках программы пилотного тестирования. «Можно обратиться к нашему российскому офису и пилотировать данный продукт. Пилоты у нас уже есть, несколько десятков», — сообщил Касперский. Он также добавил, что компания сотрудничает с разными организациями в рамках реализации этого проекта. При этом он не уточнил, когда смартфон может появиться в розничной продаже. «Работы ещё очень много», — подвёл итого глава «Лаборатории Касперского».