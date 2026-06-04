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Касперский анонсировал «российскую железку» с фирменной ОС, которую «невозможно взломать»

Компания «Лаборатория Касперского» ведёт разработку защищённого смартфона, который невозможно взломать. Об этом в рамках сессии «Коммерсантъ» на Петербургском международном экономическом форуме рассказал генеральный директор копании Евгений Касперский.

Источник изображения: «Коммерсантъ»

Источник изображения: «Коммерсантъ»

Во время выступления Касперский продемонстрировал участникам мероприятия прототип устройства. «Это не Android. Само собой, это не iPhone. Это не Huawei, это не Samsung. Это российская железка, операционная система наша. И это не Android совершенно. Вот веб взломать невозможно», — рассказал Евгений Касперский.

На данный момент смартфон от «Лаборатории Касперского» отсутствует в розничной продаже, но его можно получить в рамках программы пилотного тестирования. «Можно обратиться к нашему российскому офису и пилотировать данный продукт. Пилоты у нас уже есть, несколько десятков», — сообщил Касперский. Он также добавил, что компания сотрудничает с разными организациями в рамках реализации этого проекта. При этом он не уточнил, когда смартфон может появиться в розничной продаже. «Работы ещё очень много», — подвёл итого глава «Лаборатории Касперского».

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Теги: смартфон, россия
смартфон, россия
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