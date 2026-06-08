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Репортаж со стенда Patriot на Computex 2026: память DDR5-9600, быстрые SSD и решения для эпохи ИИ

На выставку Computex 2026 компания Patriot привезла широкий ассортимент новых продуктов, охватывающий как привычные игровые решения под брендом Viper Gaming, так и корпоративные продукты для серверов и ИИ-инфраструктуры. Интересной особенностью стенда стала россыпь кастомных ПК, оснащённых памятью и накопителями производителя — некоторые выглядят очень необычно.

Одной из наиболее заметных новинок стала оперативная память Viper Steel 5 Infinite. Компания представила как версии с RGB-подсветкой, так и более строгие варианты без неё. Новинка получила полностью переработанный дизайн радиаторов, выполненных в фирменном стиле Infinite, а также расширенный набор конфигураций. Эти флагманские комплекты DDR5 работают на скорости до 8000 МТ/с, предлагают тайминги CL36 и CL38, и доступны в комплектах объёмом до 64 Гбайт.

Помимо стандартной версии компания подготовила модификацию Viper Steel 5 Infinite ROG Edition, сертифицированную для использования с платформами Republic of Gamers. Такие модули получили специальное оформление радиатора и поддержку фирменной экосистемы Asus.

Новые наборы ориентированы на игровые системы высокого класса и энтузиастов, собирающих производительные ПК на современных платформах Intel и AMD.

Для мощных игровых система Patriot предлагает состоящие из двух модулей комплекты Viper Xtreme 5 RGB с частотами до 8000 МТ/с, задержками до CL36 и объёмом в 32 или 48 Гбайт.

Эти модули также доступны в специальных версиях, среди которых выделяется серия Viper Xtreme 5 MPOWER RGB, созданная в сотрудничестве с MSI и ориентированная на владельцев материнских плат MPOWER. Особенно выделяется среди прочих премиальная серия Viper Xtreme 5 Aurum, выполненная в эксклюзивном золотом дизайне.

Наряду с флагманскими решениями Patriot показала обновлённые линейки памяти для более широкого круга пользователей. Серия Viper Elite 5 RGB предлагает скорости до 7000 МТ/с и комплекты объёмом до 96 Гбайт, тогда как версия Viper Elite 5 TUF Gaming Alliance RGB получила сертификацию TUF Gaming Alliance и предназначена для систем, построенных вокруг компонентов Asus TUF Gaming.

Не менее интересной выглядит линейка Viper Venom. Она охватывает широкий диапазон скоростей — от 5200 до 7400 МТ/с — и представлена множеством вариантов объёма, от одного модуля на 16 Гбайт до комплекта на 64 Гбайт, что позволяет подобрать конфигурацию как для игровой системы среднего уровня, так и для производительной рабочей станции. Доступны версии модулей с подсветкой и без.

Ещё Patriot показала развитие массовой линейки Signature Line. На стенде демонстрировалась серия Patriot Signature Line Premium DDR5, рассчитанная на пользователей, которым важна качественная память без переплаты за декоративное оформление. Модули доступны в чёрном и белом исполнении со скоростью до 5600 МТ/с и объёмом от 8 Гбайт до 64 Гбайт.

Помимо традиционных модулей Patriot предлагает и память с технологией CKD (Client Clock Driver) для стабильной работы на более высокой скорости. Здесь можно отметить флагманскую память Viper Xtreme 5 CKD RGB, которая способна работать на скорости до 8000 МТ/с, а также более доступные модули серии Patriot Signature Line Premium CKD, которые обеспечивают скорость до 7200 МТ/с. Последние новинки показывают, что технология CKD постепенно выходит за рамки исключительно оверклокерских решений и начинает появляться в более доступных продуктах.

Вторым ключевым направлением экспозиции стали скоростные твердотельные накопители. Флагманом линейки выступает Viper PV593H — накопитель формата M.2 с интерфейсом PCIe 5.0 x4 и активной системой охлаждения для стабильной работы даже под продолжительной максимальной нагрузкой.

Устройство обеспечивает скорость последовательного чтения до 14 000 Мбайт/с и скорость записи до 13 000 Мбайт/с, а скорость случайного доступа к данным до 2 000 000 IOPS. В основе накопителя лежит современный контроллер Silicon Motion SM2508, выпускаемый по 6-нм техпроцессу TSMC. Максимальный объём достигает 4 Тбайт, а заявленный ресурс перезаписи составляет до 3000 TBW.

Для пользователей, которым не требуется массивный радиатор с вентилятором, Patriot подготовила модель Viper PV563. Она также использует интерфейс PCIe 5.0 x4 и обеспечивает скорость чтения до 14 000 Мбайт/с, но оснащается тонким графеновым теплорассеивателем. Скорость записи достигает 11 000 Мбайт/с.

Отдельные витрины были посвящены накопителям, совместимым с современными приставками. Для PlayStation 5 производитель предлагает модели PV593, PV563, VP4300, VP4300 Lite и P400 V4, а также несколько портативных SSD, включая PVP30, PDP31 и Transporter Lite. Для портативных Steam Deck и Xbox Ally — Viper PV593, VP4000 Mini, карты памяти V30 A2 Gaming и внешний SSD VP30, а ещё адаптер MD330 для подключения нескольких внешних накопителей.

Как упоминалось в начале, Patriot представила на своём стенде целый ряд необычных кастомных сборок ПК. Чего только стоит компьютер в виде пакета молока, с трубочкой.

Внутри другой системы воссоздан интерьер небольшого азиатского кафе с маленькими столиками, прилавками и ящиками с напитками.

Очень нежно и мило выглядит система с розовыми шариками внутри и надувным фламинго на видеокарте.

А напротив агрессивно и дерзко смотрится система в виде пасти змеи.

Хотя основное внимание посетителей традиционно привлекали игровые продукты Viper, значительная часть экспозиции Patriot в этом году была посвящена корпоративным решениям. Это и неудивительно — мир накрыл бум искусственного интеллекта, которому требуется огромное количество памяти, и Patriot явно хочет получить свою долю этого быстрорастущего рынка.

Компания демонстрировала модули памяти Patriot Signature Line ECC DDR5 и RDIMM DDR5, предназначенные для рабочих станций, серверов и систем обработки данных. По мере распространения локальных ИИ-моделей и специализированных рабочих станций подобные решения становятся всё более востребованными. В Patriot подчёркивают поддержку коррекции ошибок ECC, повышенную надёжность и ориентацию на круглосуточную эксплуатацию в составе профессиональных систем.

На Computex 2026 компания Patriot сделала акцент сразу на двух направлениях. С одной стороны, производитель продолжает развивать линейку игровых компонентов Viper Gaming, предлагая быструю память DDR5 и SSD с интерфейсом PCIe 5.0. С другой — активно расширяет присутствие в корпоративном сегменте, продвигая решения для серверов, дата-центров и систем искусственного интеллекта.

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Теги: patriot, оперативная память, ssd, computex 2026, твердотельный накопитель
patriot, оперативная память, ssd, computex 2026, твердотельный накопитель
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