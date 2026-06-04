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«Сбер» анонсировал НЕО — «первый в мире» платёжный терминал с ИИ

«Сбер» представил на ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге новый платёжный терминал НЕО со встроенным искусственным интеллектом, который позиционируется компанией как первое в мире подобное устройство.

Источник изображений: «Сбер»

Источник изображений: «Сбер»

НЕО оснащён восьмиядерным процессором с NPU-чипом для локальной обработки данных, 8/64 Гбайт памяти и тремя микрофонами, улучшенной акустикой и тактильным виброоткликом. Экран с разрешением на 60 % выше по сравнению с предыдущим поколением устройств автоматически меняет наклон, подстраиваясь под пользователя.

Для идентификации пользователя при оплате с помощью сервиса «Оплата улыбкой» используется система распознавания лица на базе ToF-камеры с 3D-картографией, адаптивной подсветки и ИИ-алгоритмов распознавания, позволяющая производить проверку при различных условиях освещения.

Как отмечено в пресс-релизе, устройство выполнено в футуристичном дизайне, вдохновлённом эстетикой космических технологий и идеей движения вперёд.

НЕО поддерживает все современные способы оплаты, включая оплату с помощью банковской карты, смартфона, QR-кода и биометрии. Также с помощью терминала можно воспользоваться сервисами оплаты частями (BNPL), начисления и списания бонусов «Спасибо», и функцией оплаты чаевых.

Как сообщает компания, сейчас тестируются ИИ-модели рекомендаций, которые смогут при необходимости предлагать оплату частями.

По словам первого заместителя председателя правления Сбербанка Кирилла Царева, НЕО представляет собой новое поколение платёжных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. «Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приема платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры», — заявил Царев.

На новинку уже открыт предзаказ. До конца года «Сбер» планирует установить несколько тысяч новых терминалов.

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Теги: сбер, платёжный терминал, ии
сбер, платёжный терминал, ии
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