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Китай теряет столько же «зелёной» энергии, сколько потребляет вся Франция,— из-за проблем энергосистемы

Как отмечают аналитики, в первом квартале этого года Китай столкнулся с парадоксом: имея колоссальную выработку солнечной и ветровой энергетики, для спасения от «ормузского энергетического кризиса» страна нарастила… угольную генерацию. Узким местом стали не линии электропередачи, а неспособность обеспечить баланс за счёт источников ВИЭ. В Китае продолжают полагаться в этом вопросе на угольные электростанции и не могут отойти от такой практики.

Источник изображения: Xinhua

Источник изображения: Xinhua

По данным специалистов CREA, в первом квартале 2026 года выбросы CO2 в энергетике и промышленности Китая выросли на 2 %, хотя в 2025 году страна, наоборот, зафиксировала первое годовое снижение выбросов. Вместо того чтобы обеспечить рост спроса за счёт новых возобновляемых источников энергии, энергосистема Поднебесной снова сделала ставку на уголь и газ.

Главная причина — не столько физическая нехватка сетей, сколько негибкое управление энергосистемой. Кроме того, угольные и газовые электростанции часто работают по долгосрочным контрактам и поэтому не имеют экономического стимула снижать выработку в часы, когда солнечная и ветровая энергия дешевле. Перетоки электроэнергии в соседние регионы тоже во многом завязаны на годовые контракты, поэтому избыток чистой энергии не всегда можно быстро перебросить туда, где она нужна.

Масштаб потерь оказался очень большим. В начале 2026 года уровень принудительного ограничения генерации ВИЭ достиг 9,2 % для солнечных электростанций и 8,5 % для ветровых. По расчётам CREA, если бы не эти ограничения, то новые ветровые и солнечные мощности могли бы дать дополнительно около 170 ТВт·ч электроэнергии только за первый квартал — этого было бы более чем достаточно, чтобы покрыть прирост спроса на электричество. Однако фактическая прибавка чистой генерации составила лишь около 60 ТВт·ч, а выработка электроэнергии ветровыми электростанциями почти не выросла.

Фактически за указанный период Китай потерял и продолжит терять электроэнергию в объёме, сопоставимом с ежеквартальными потребностями Франции, и тем самым сам увеличивает свою зависимость от ископаемого топлива в условиях глобального энергетического кризиса и рисков, связанных с ситуацией вокруг Ормузского пролива. Аналитики считают, что стране пора пересмотреть отношение к ВИЭ, проведя соответствующие реформы, обеспечив более гибкие диспетчеризацию и перетоки, а также сократив базовое использование угольной генерации.

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Теги: возобновляемая энергия, китай
возобновляемая энергия, китай
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