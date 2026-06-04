PowerColor показала видеокарты Radeon RX 9000, которые святятся под ультрафиолетом

Компания PowerColor показала на Computex 2026 несколько кастомных видеокарт серии Radeon RX 9000. По данным TechPowerUp, все продемонстрированные карты являются прототипами, основанными на существующих моделях Red Devil, HellHound и Reaper, но имеют специальную расцветку задних пластин, которая светится под воздействием ультрафиолетового света.

На одной из карт используется изображение цветущей вишни. Другой дизайн называется «Она носит красное» (She Wears Red) и основан на серии Red Devil. Карта демонстрирует абстрактное красное изображение под ультрафиолетовым светом. Наиболее детализированным является прототип Relics that Still Burn. В этом дизайне на задней панели выгравированы символы в египетском стиле.

Компания также показала дизайн под названием The Architecture. Он применяется на карте Radeon RX 9070 XT HellHound Spectral White и использует графику, вдохновлённую печатной платой. Под ультрафиолетовым светом рисунок печатной платы становится более заметным.

На данный момент неясно, собирается ли PowerColor выпускать карты в подобном оформлении в продажу. Однако ранее производитель уже выпускал кастомные задние панели для Radeon RX 9070 XT Red Devil Special Edition.