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Представлен доступный смартфон Huawei nova Y74 — камера 50 Мп и батарея на 6620 мА·ч

Компания Huawei представила новый бюджетный смартфон. Речь об аппарате Huawei nova Y74, который стал преемником выпущенного около года назад Huawei nova Y73. Это бюджетный 4G-смартфон, который, по всей видимости, был представлен на рынке Китая в марте этого года под именем Enjoy 90 Plus.

Источник изображений: Huawei

Источник изображений: Huawei

Huawei nova Y74 оснащён ЖК-дисплеем с диагональю 6,67 дюйма, который поддерживает разрешение HD+ и частоту обновления 90 Гц. Используется панель с пиковой яркостью 850 кд/м². В верхней части экрана есть отверстие, в котором размещена фронтальная камера на 8 Мп, поддерживающая съёмку видео 1080p на скорости 30 кадров в секунду. Основная камера построена на базе 50-мегапиксельного сенсора (f/1.8) с автофокусом.

Вендор не раскрыл, какой именно микропроцессор используется в новом смартфоне. Учитывая поразительное сходство новинки с аппаратом Enjoy 90 Plus, можно предположить, что задействован чип линейки Kirin 800. Смартфон поставляется с 8 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 128 Гбайт или 256 Гбайт. В качестве источника питания выступает аккумуляторная батарея ёмкостью 6620 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью до 40 Вт. Для подключения зарядного устройства предусмотрен интерфейс USB Type-C. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой поверхности корпуса.

Huawei nova Y74 имеет габариты 166,1 × 76,6 × 8,3 мм и весит 210 г. Беспроводное подключение обеспечивают модули Bluetooth 5.1 и Wi-Fi 802.11 b/g/n, имеется встроенный чип NFC. Поддерживается установка двух SIM-карт, но слот для карты памяти и 3,5-миллиметровый разъём отсутствуют. Смартфон доступен в чёрном и синем цветовых вариантах исполнения корпуса. Информация о стоимости новинки ещё не была озвучена.

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Теги: huawei nova y74, huawei, смартфон
huawei nova y74, huawei, смартфон
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