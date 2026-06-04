Отправление задерживается: безумный платформер про неподвластный гравитации поезд Denshattack! не выйдет 17 июня

Издательство Fireshine Games и разработчики из барселонской студии Undercoders объявили о вынужденном переносе релиза Denshattack! — своего безумного платформера с поездом в главной роли.

Напомним, Denshattack! была официально представлена прошлым летом и готовилась к релизу прошедшей весной, однако в начале марта разработчики сообщили о переносе игры на 17 июня 2026 года.

Как стало известно, Denshattack! не выйдет 17 июня — теперь премьера назначена на 15 июля. Дополнительное время потратят на исправление багов и оптимизацию игры для консолей и Steam Deck (хотят добиться 60 кадров/с на всех платформах).

«Хотя мы гордимся званием "единственных" поездов, которые ходят по расписанию, иногда опоздания всё же случаются. Ценим ваше терпение, поддержку и ажиотаж вокруг Denshattack!», — поделились разработчики.

События Denshattack! развернутся в Японии недалёкого будущего, которую настигла климатическая катастрофа. Банды устраивают нелегальные акробатические соревнования на поездах в рамках подпольного движения Denshattack.

В распоряжении пользователей окажется неподвластный гравитации поезд (можно настроить под себя), который позволит с акробатической грацией выполнять олли, кикфлипы, грайнды и другие скейтерские трюки.

Denshattack! создаётся для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Обещают путешествие через крупнейшие города Японии, безумных боссов, английскую и японскую озвучку, а также доступность в Game Pass на релизе.