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«Сбер» переведёт обучение ИИ на фотонику — представлен первый в России оптический чип

«Сбер» представил на ПМЭФ-2026 первый в России универсальный оптический вычислитель для задач искусственного интеллекта. Устройство построено на операциях со светом (фотонами), а не на использовании электронов (импульсов тока). Это собственная разработка инженеров «Сбербанка», которая позволит снизить энергопотребление ИИ-платформ и повысить их производительность.

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

Источник изображения: ИИ-генерация ChatGPT/3DNews

О разработке сообщил старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» «Сбера» Андрей Белевцев.

«В задачах ИИ устройства фотоники обеспечат принципиально новый уровень скорости и энергоэффективности. Уже первый прототип способен выполнять более 1 млрд операций матричного умножения в секунду, и мы видим путь к увеличению частоты оптических операций до 10 ГГц и более. Само умножение в оптике происходит за доли наносекунды; при этом энергопотребление оптического ядра более чем на 30 % ниже электронных аналогов», — приводит слова менеджера ТАСС.

Матричное умножение — одна из базовых операций в работе современных нейросетей. Именно матрицы и тензорные вычисления занимают значительную долю нагрузки при обучении и работе больших моделей ИИ. Если оптический чип будет выполнять такие задачи, это позволит кратно снизить энергопотребление платформ на фоне роста их производительности.

Вероятно, пока речь идёт о прототипе, а не о готовой массовой замене графических и центральных процессоров и ускорителей. Нет никакой публично доступной информации о размерах матриц, точности вычислений, техпроцессе, используемых материалах и технологиях, а также о сравнительных тестах фотонной платформы «Сбера» с классическими решениями. Также ставка делается на то, что, по словам Белевцева, оптическое производство проще локализовать, чем электронное.

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Теги: сбербанк, фотоника, искусственный интеллект
сбербанк, фотоника, искусственный интеллект
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