Утечка раскрыла цвета и характеристики Microsoft Surface Laptop 8 на чипах Snapdragon X2

В середине июня Microsoft планирует выпустить ориентированные на потребителей, а не бизнес-пользователей ноутбуки Surface Laptop 8 с 13,8- и 15-дюймовыми дисплеями. Они будут работать на новых чипах Qualcomm Snapdragon X2, сообщил ресурс WinFuture.

Новые Surface Laptop 8 не получат обновлённого дизайна; они будут оснащены процессорами Qualcomm Snapdragon X2, 13,8- и 15-дюймовыми сенсорными экранами PixelSense, а также, возможно, впервые в серии получат версию с OLED-панелью. Помимо привычных золотистого, серебристого и чёрного цветов, ноутбуки будут доступны в светло-зелёной «нефритовой» расцветке.

Компьютеры будут комплектоваться 12-ядерным процессором Qualcomm Snapdragon X2 Elite X2E-78-100 или 10-ядерным Snapdragon X2 Plus X2P-64-100 — оба могут похвастаться тактовой частотой до 4 ГГц в режиме Turbo Boost и поддержкой до 32 Гбайт оперативной памяти. Предусмотрены накопители объёмом 512 Гбайт, 1 или 2 Тбайт — последние можно будет заменять самостоятельно.

Чипы Snapdragon X2 предложат производительность до 80 TOPS в задачах искусственного интеллекта — за это отвечают интегрированные в них нейропроцессоры (NPU). Модель Surface Laptop 8 с 13,8-дюймовым экраном оснащается батареей ёмкостью 54 Вт·ч, ресурса которой хватит на 20 часов воспроизведения видео, а 15-дюймовая версия — аккумулятором ёмкостью 66 Вт·ч с ресурсом до 19 часов.

В отличие от бизнес-версий, потребительские Surface Laptop 8 не получат функцию экрана конфиденциальности. А цены, вероятно, вырастут — Microsoft переложит на покупателей подорожание чипов памяти. В продажу новые ноутбуки поступят 16 июня.